Der Tag im Überblick

Das behalten wir im Auge

Teile Nordamerikas kämpfen mit einem extremen Wintereinbruch - meterhoher Schnee, Rekordtemperaturen und teils lebensgefährliche Zustände auf den Straßen.





- meterhoher Schnee, Rekordtemperaturen und teils lebensgefährliche Zustände auf den Straßen. Die Bibliothek des US-Kongresses hat sämtliche bisher veröffentlichten Tweets archiviert. Jetzt hört sie damit auf .





. Der italienische Ministerpräsident Paolo Gentiloni hält seine Jahresend-Pressekonferenz - danach kommt es möglicherweise zur Auflösung des Parlaments.







