Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.



Der Tag im Überblick

Wir unterhalten uns zu seinem 80. Geburtstag mit Ben Fayot über "Ein Leben für die Sozialdemokratie". (11.45 Uhr)





Natürlich sind wir wieder in Kockelscheuer beim Frauentennis.





Vor 50 Jahren eröffnete der erste Cactus-Supermarkt des Landes in Bereldingen. Wir blicken zurück.





Das neue Asterix-Album erscheint. Wir haben reingeschaut.





In Belval wird gegärtnert: Wir waren zu Besuch beim "Urban Gardening".





Wir berichten vom EU-Gipfel.



Das behalten wir im Auge