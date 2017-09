Wort.lu veröffentlicht wochentags ein tägliches Briefing zu den wichtigsten Geschehnissen des Tages. Was ist bereits passiert? Was steht noch an? Dieses Briefing werden wir kontinuierlich aktualisieren.

Der Tag im Überblick

"Playboy"-Gründer Hugh Hefner ist im Alter von 91 in seinem Haus gestorben. Dies teilt sein Unternehmen "Playboy Enterprise mit.



Unsere Wahlkampfreportage: Heute in Düdelingen.





Wir blicken nochmals auf die Frage, warum es nur zwei statt vier Magnetresonanztomografen (MRT) geben wird.





Wir ziehen eine Zwischenbilanz der diesjährigen Traubenlese. (11.45 Uhr)





Fußballnationaltrainer Luc Holtz stellt seinen Kader für die Landerspiele gegen Schweden und Bulgarien vor. (11.45 Uhr)





In Tallinn beginnt der EU-Gipfel zur Digitalisierung.





Wir schauen über die Grenzen und fragen: Wie ist das Verhältnis von Kirche und Staat in unseren Nachbarländern? (20 Uhr)





Das behalten wir im Auge

Wladimir Putin trifft Recep Tayyip Erdogan





Vier Tage vor dem umstrittenen Referendum über die Abspaltung Kataloniens von Spanien bleibt die Lage angespannt. Am Donnerstag soll der regionale Sicherheitsrat tagen.

