Wenige Wochen vor den Sommerferien steckt das Bildungsministerium in den Vorbereitungen für die Lehrerrekrutierung. Ohne Quereinsteiger können die Stellen im Fondamental nicht besetzt werden.

Grundschule: Lehrerbedarf für 2019/20

Michèle GANTENBEIN Im vergangenen Herbst stellte das Bildungsministerium 219 Quereinsteiger ein. Für das kommende Schuljahr müssen weitere Seiteneinsteiger rekrutiert werden.

Vor einem Jahr wurden die Zulassungsbedingungen zum Grundschullehrerberuf gelockert. Auf diese Weise gelang es Bildungsminister Claude Meisch, die vielen offenen Lehrerstellen mit Quereinsteigern zu besetzen und einen Lehrernotstand im Fondamental zu verhindern.

Laut den aktuellen Angaben des Bildungsministeriums wurden im vergangenen Herbst 219 Seiteneinsteiger rekrutiert. Fünf von ihnen hätten im Laufe des Schuljahres aufgehört. Über eine neue Rekrutierungsprozedur konnten im Dezember zehn neue Kandidaten eingestellt werden, heißt es aus dem Ministerium. Das macht aktuell 224 Quereinsteiger.

Für das kommende Schuljahr müssen weitere Seiteneinsteiger rekrutiert werden, da der Bedarf nicht mit regulär ausgebildeten Lehrern gedeckt werden kann. Wie es aus dem Bildungsministerium heißt, sind für das kommende Schuljahr 300 Neueinstellungen geplant, darunter schätzungsweise 120 Quereinsteiger.

Die regulär ausgebildeten Lehrer werden über den Concours rekrutiert, der Anfang Juli stattfindet. Dieses Jahr haben allerdings auch die Quereinsteiger, die im Herbst rekrutiert wurden, Zugang zum Concours, sofern sie die Bedingungen erfüllen. Sie müssen unter anderem die Préliminaires (Deutsch, Luxemburgisch, Französisch) bestanden haben. 179 Kandidaten haben sich Angaben des Ministeriums zufolge für den diesjährigen Concours angemeldet.

Quereinsteiger im Fondamental benötigen einen Bachelor in einem schulverwandten Fach. Sie werden als Chargé eingestellt. Da sie in der Regel keine pädagogische Ausbildung haben, bekommen sie vor Schulbeginn einen Einführungskurs sowie im Laufe des Schuljahres eine 216-stündige Ausbildung am Institut de formation de l'éducation nationale (IFEN).