Personen, die älter als 75 Jahre sind, bekommen ihren C- oder D-Führerschein nicht verlängert. Das muss sich ändern, sagt die ADR.

Verkehrspolitische Initiativen der ADR

Grüner Pfeil, Gigaliner und Führerscheinverlängerung

Michèle GANTENBEIN Personen, die älter als 75 Jahre sind, bekommen ihren C- oder D-Führerschein nicht verlängert. Das muss sich ändern, sagt die ADR.

Vorschläge von Oppositionsparteien sind meist chancenlos, weil sie von den Mehrheitsparteien im Parlament abgeschmettert werden. Sie finden auch kaum Erwähnung in den Medien, wenn diese über parlamentarische Debatten berichten. Aus diesem Grund hat die ADR sich jetzt einen anderen Weg überlegt.

Mitten in der politisch ruhigen Ferienwoche hat die Oppositionspartei eine Pressekonferenz einberufen, um drei verkehrspolitische Initiativen vorzustellen, die sie nach den Ferien im Parlament einbringen möchte. So ist sie sich zumindest sicher, dass die Ideen nicht gänzlich untergehen.

Warum Minister Bausch Gigalinern eine Absage erteilt „Güter auf die Schiene muss das Ziel sein, nicht längere Lastwagen.“ Längere Lastwagen, um Emissionen zu senken, ist für Mobilitätsminister François Bausch eine Milchmädchenrechnung.

Bei der ersten Initiative, die am Mittwoch vom Abgeordneten Jeff Engelen vorgestellt wurde, geht es um die Verlängerung des Führerscheins der Kategorie C und D für Menschen über 75 Jahre. Engelen sprach von einer Altersdiskriminierung, wenn Personen über 75 Jahre weder Lastwagen noch Busse auf öffentlichen Straßen bewegen dürfen, „egal, wie deren Gesundheitszustand ist“. Engelen gab zu bedenken, dass viele Menschen über 75 Jahre noch sehr fit seien.

Luxemburg habe sich stets hinter europäischen Regeln versteckt. In Deutschland und Frankreich aber würden Führerscheine der Kategorie C und D problemlos verlängert, meinte der ADR-Abgeordnete. Er berief sich auf die Antwort von Transportminister François Bausch (Déi Gréng) auf eine parlamentarische Frage, „in der er durchblicken ließ, bei einer nächsten Änderung der Verkehrsverordnung die Altersgrenze aufzuheben, wenn der Gesundheitszustand der betroffenen Person es erlaubt“, so Engelen. Die ADR fordert nun die Aufhebung der Altersgrenze bis zum Ede des Jahres, auch retroaktiv für Personen, deren Führerschein aufgrund ihres Alters nicht verlängert wurde.

Eine zweite Motion, die die ADR im November im Parlament einbringen möchte, betrifft die Zulassung von Gigalinern in Luxemburg. Die ADR fordert die Regierung auf, die Gigaliner an bestimmten Orten testweise zuzulassen. Sie sehen darin eine sinnvolle Alternative zum Schienentransport.

Zu guter Letzt setzt die ADR sich für die Einführung des grünen Pfeils ein, wie er bereits in vielen Ländern Realität ist. Er erlaubt das Abbiegen bei roter Ampel an Kreuzungen. Der grüne Pfeil habe viele Vorteile (Zeitgewinn, weniger Stau, weniger Lärm, weniger CO2-Ausstoß). Wegen des höheren Unfallrisikos sollten Kreuzungen an Schulwegen ausgenommen sein.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.