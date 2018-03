In den kommenden Jahren werden Öl- und Kohlekonzerne von ihrem Thron als Giganten der Industriebranche abdanken müssen. Die Produzenten von grüner Energie werden diesen Platz einnehmen. Das behauptet EU-Abgeordneter Claude Turmes am Montag in Neumünster.

Politik 2 Min.

Grüne Energie als Exportschlager

Rosa Clemente Der luxemburgische EU-Abgeordnete Claude Turmes stand am Montag zusammen mit dem EU-Energiekommissar Maros Sefcovic vor einem gespannten Publikum in der Abbaye Neumünster. um über die Zukunft Europas zu diskutieren. Thema: Nachhaltige Energie.

In den kommenden Jahren werden die großen Ölkonzerne von ihrem Thron als Giganten der Industriebranche abdanken müssen; das behauptete der Luxemburger EU-Abgeordneter Claude Turmes am Montag in einem Podiumsgespräch mit EU-Energiekommissar Maros Sefcovic in der Abbaye Neumünster.



Im Rahmen der sogenannten "Citizens' Dialogues oder EU-Dialogues" - also der Gespräche, an denen EU-Bürger teilnehmen dürfen, um mit den Repräsentanten der Europäischen Kommission diskutieren zu können - fand das Zusammentreffen beider Politiker statt. Zur Debatte stand die Energiepolitik Europas. Laut Turmes, werden in der Zukunft die Produzenten von grüner Energie den ersten Platz in der Rangliste der Weltmächte einnehmen.

We have changed the geopolitics of energy. 10 years ago, geopolitics were dominated by oil & gas. Now it’s about #GreenTechnologies. We need to re-orient our diplomacy to those new realities! #DialogueCitoyen #EUdialogues #FutureOfEurope — Claude Turmes (@ClaudeTurmes) 12. März 2018

"Es ist wichtig, dass wir als Europäische Union es schaffen, uns in diesem Wettlauf gegen den Klimawandel zu behaupten. Die großen Unternehmen in Europa müssen so schnell wie möglich den Nutzen in der grünen Energie erkennen. Wir müssen diese nachhaltige Energie einsetzen, um in den kommenden Jahren nicht von anderen Weltmächten wie China - die in der Entwicklung von nachhaltiger und energiesparender Technologie bereits weit vorne ist - abhängig zu werden", erklärt Turmes.



"In ein paar Jahren sind nachhaltige Energieproduzenten, die Nummer in der Industriebranche", betont Claude Turmes am Montag in der Abbaye Neumünster. Foto: Guy Jallay

Luxemburg ist, so EU-Vizepräsident und Energiekommissar Maros Sefcovic, ein fleißiger Schüler in Sachen Energiepolitik. Die sogenannten "Smart Houses", also Häuser die keine Energie konsumieren, sondern sogar welche produzieren können, sind laut EU-Vizepräsident die Infrastrukturen der Zukunft und Luxemburg würde sich in dieser Frage besonders engagieren.



In den "EU-Dialogues"-Gesprächsrunden kann das Publikum mitwirken; so auch am Montag, in der Abbaye Neumünster. Ein junger Mann fragte, ob es denn fair sei, dass nun die Dieselfahrer nicht mehr in verschiedenen Städten Europas fahren dürften, obwohl es ja im Grunde nicht ihre Schuld sei, sondern die der großen Autokonzerne.



Claude Turmes antwortet kritisch: " Es ist der größte Skandal der Industriegeschichte. Ich finde es unerhört, dass Angela Merkel und die SPD die deutsche Autolobby so sehr schützen. Ich dachte Deutschland wäre eine Demokratie".







#Dieselgate is the biggest industrial scandal ever. Diesel bans in Germany would mean that worthless manipulated cars will be sold to #EasternEurope and pollute the air in Warsaw, Sofia, Bukarest, etc. We should not solve the problem on the back of consumers! #EUdialogues pic.twitter.com/EtZLshizOf — Claude Turmes (@ClaudeTurmes) 12. März 2018

"35 Millionen manipulierte Diesel Autos, das ist enorm. Ich verstehe nicht, dass die Politik so wenig reagiert hat. Da muss noch einiges geschehen, denn nun stellt sich die Frage was mit den bereits bestehenden Fahrzeugen passieren wird. Denn wahrscheinlich werden diese Autos in naher Zukunft an Länder im Osten Europas verkauft, das heißt, dann wird die dortige Bevölkerung mit den schädlichen Abgasen konfrontiert werden. Das ist ein Problem.", erklärt Claude Turmes.



Maros Sefcovic packte das Thema diplomatischer an. Europa hätte vor Jahren das Ziel gehabt mit den Dieselautos, die saubersten und performantesten Autos auf den Markt zu bringen. "Die europäische Autoindustrie muss ihre Produktion überdenken. Sie muss sich an die europäischen Werte und Ziele erinnern und es nun richtig machen. Die neuen europäischen Gesetze werden die Industrie auch sicherlich in diese umweltfreundlichere Richtung drängen."

Weitere Fragen, die über Twitter mit dem Hashtag #EUdialogues hereinkamen, wurden von beiden Politiker kommentiert.

How can the EU Commission allow Spain to impose the so called “sun tax” while promoting advances in green energy self-sufficiency? And also have mr Cañete as an energy commisioner who was involved in that Spanish legislation?#EUdialogues — AlSal Photo (@AlSalgueiro) 12. März 2018

So auch eine Frage von einem Twitter-User über die Sonnen-Besteuerung, die die konservative spanische Regierung nun vor Kurzem eingeführt hat. Die Frage lautet " Wie kann die EU-Kommission es zulassen, dass ein (spanischer) Staat seine Bevölkerung in Sachen Solarenergie besteuert?".



Claude Turmes reagierte prompt: "Wir werden im Mai auf europäischer Ebene, neue Regelungen durchzusetzen, die es jedem in Europa ermöglichen werden, daheim grüne Energie zu produzieren. Somit müsste auch Spanien ihr Besteuerungsgesetz bei der privaten Produktion von Sonnenenergie zurückziehen."