Politik 2

Chamberwahlen

Grüne Doppelspitze für den Bezirk Osten steht

Henri Kox und Chantal Gary werden die Bezirksliste bei den Wahlen im Oktober anführen.

(TJ) – Die Kandidatenliste von Déi Gréng für die anstehenden Parlamentswahlen im Oktober wird - wie in den anderen Bezirken - von einer Doppelspitze angeführt. Minister Henri Kox und die Abgeordnete Chantal Gary treten als regionale Spitzenkandidaten an. Der Bezirkskongress Osten hat die beiden Politiker am Montagabend bestätigt. Die restlichen fünf Plätze werden vom regionalen Bezirkskongress bis spätestens Anfang Juli besetzt.

2 Henri Kox ist Minister für Wohnungsbau und für Innere Sicherheit. Foto: déi gréng

Henri Kox ist Minister für Wohnungsbau und für Innere Sicherheit. Foto: déi gréng Chantal Gary, Abgeordnete und Präsidentin des parlamentarischen Ausschusses für Mobilität und öffentliche Arbeiten, Foto: déi gréng

Henri Kox, Minister für Wohnungsbau und Innere Sicherheit, ist 61 Jahre alt, wohnt in Remich und ist Ingenieur für Maschinenbau; die 35 Jahre alte Geografin Chantal Gary stammt aus Wormeldingen und ist Abgeordnete sowie Präsidentin des parlamentarischen Ausschusses für Mobilität und öffentliche Arbeiten.

Damit haben die Grünen ihre vorgesehenen Doppelspitzen in den vier Bezirken bestimmt. Im Zentrum treten sie mit dem Tandem Sam Tanson/François Bausch an, im Süden sind es Joëlle Welfring und Meris Sehovic, die die Liste anführen, im Norden Stéphanie Empain und Claude Turmes.

Am 28. März wird bei einem außerordentlichen Kongress die nationale Spitzenkandidatur für die Wahlen vom 8. Oktober geklärt. Wie bereits Ende Januar von François Bausch vorgeschlagen, soll Sam Tanson diese Rolle bei den Grünen übernehmen.

