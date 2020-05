Am Montagnachmittag besuchten Großherzog Henri und seine Frau Maria Teresa das hauptstädtische Luxembourg Institute of Health.

Großherzogliches Paar besucht Luxembourg Institute of Health

Am Montagnachmittag besuchten Großherzog Henri und seine Frau Maria Teresa das hauptstädtische Luxembourg Institute of Health.

(SC) - Am Montagnachmittag waren Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa am Luxembourg Institute of Health in Luxemburg-Stad zu Gast, wo sie sich die Arbeit des Instituts näher ansahen.

Dem großherzoglichen Paar wurden unter anderem die Aufgabenfelder der Taskforce "Research Luxembourg COVID-19" in Detail erklärt. Die Taskforce wurde ins Leben gerufen worden, um die Koordination und die Kommunikation zwischen Rechercheinstituten, den Ministerien und den verschiedenen Krankenhäusern des Landes in ihrem Kampf gegen das Corona-Virus zu leiten.

Laut einer Pressemitteilung des großherzoglichen Hofes haben Großherzog Henri und seine Frau am Nachmittag außerdem an einer Präsentation über die Arbeit des Instituts in den Bereichen der Onkologie, der Infektiologie und der Immunologie teilgenommen.

