Großherzogin Maria Teresa bietet Krebspatienten Beistand an

Über die Fondation Cancer will die Ehrenpräsidentin der Organisation mit Krebspatienten in Kontakt treten, um ihnen im Zuge der Corona-Krise etwas Beistand zu leisten.

(SC) - Großherzogin Maria Teresa, Ehrenpräsidentin der Fondation Cancer, die sich um die Begleitung von Krebspatienten kümmert, wandte sich am Montagmorgen in einer Videobotschaft an die Betroffenen.

Darin erklärte die Großherzogin unter anderem, sie stünde für Gespräche mit Patienten offen und bot sich als Freiwillige an, denen, die in dieser schweren Zeit Redebedarf haben, Beistand zu leisten: "Es wäre mir eine Freude, euch zumindest über das Telefon kennenlernen zu können", so die Großherzogin in dem Video.

In den vergangenen Wochen habe die Großherzogin ständig in Kontakt mit der Direktorin der Fondation Cancer, Dr. Carole Bauer, gestanden und habe sich außerdem bereits mit mehreren Krebspatienten unterhalten. Nachdem diese Telefonate eine positive Resonanz erhalten hatten, habe sich die Großherzogin dazu entschieden, ihre Arbeit in diesem Gebiet auszuweiten, hieß es in einer Mitteilung am Montagmorgen.



Durch die Corona-Krise musste sich die Arbeit der Fondation Cancer den Umständen anpassen. Da Krebspatienten zu der Gruppe gehörten, die von dem Corona-Virus besonders gefährdet sind, musste die Organisation die persönliche Betreuung in Person aussetzen. Über die Telefondienste der Fondation Cancer können Krebspatienten allerdings weiterhin Hilfe in Sachen psychologische Beratungen und finanzielle Hilfen beziehen.

Relais pour la Vie abgesagt Wegen des Corona-Virus haben die Organisatoren beschlossen, dass das Ereignis 2020 nicht stattfindet.

Die große Spendenaktion "Relais pour la Vie", die ursprünglich für das Wochenende vom 21. und 22. März geplant war, musste abgesagt werden. Um Krebspatienten gerade in dieser schwierigen Zeit nicht alleine stehenzulassen, hatte die Fondation Cancer anstelle dessen die Aktion #RelayAtHome gestartet und über ihre YouTube-Plattform eine Hoffnungsbotschaft an Krebserkrankte gerichtet.





