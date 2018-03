Großherzogin feiert Geburtstag

Großherzogin Maria Terera feiert am Donnerstag Geburtstag. Da trifft es sich gut, dass der Staatsbesuch in Frankreich am Mittwoch zu Ende ging.

Teddy Jaans Großherzogin Maria Terera feiert am Donnerstag Geburtstag. Da trifft es sich gut, dass der Staatsbesuch in Frankreich am Mittwoch zu Ende ging.

Großherzogin Maria Teresa feiert am Donnerstag Geburtstag. Die Frau an der Seite von Großherzog Henri erblickte am 22. März 1956 in Havanna das Licht der Welt und heiratete am 14. Februar 1981 den damaligen Erbgroßherzog Henri in der Kathedrale von Luxemburg. Das Paar hatte sich während der Studienzeit in der Schweiz kennengelernt.

Die Großherzogin engagiert sich im sozialen Bereich. © 2017 Cour grand-ducale / Lola Velasco / tous droits réservés

Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa haben fünf Kinder und vier Enkelkinder. Dieses Jahr wird die Großherzogin wohl auf Schloss Berg feiern, immerhin ist das Paar erst am Mittwochabend von einem dreitägigen Staatsbesuch im Nachbarland Frankreich zurückgekehrt.



15 Großherzogin Maria Teresa gibt Enkelin Amalia, Tochter von Prinz Félix und Claire, ein Küsschen. Foto: Cour Grand-Ducale/David Niviere

um weitere Bilder zu sehen. Großherzogin Maria Teresa gibt Enkelin Amalia, Tochter von Prinz Félix und Claire, ein Küsschen. Foto: Cour Grand-Ducale/David Niviere

Foto: Cour Grand-Ducale Ein aktuelles Bild der großherzoglichen Familie. Foto: Cour Grand-Ducale Audienz bei Papst Franziskus. Foto: Cour Grand-Ducale Die großherzogliche Familie in Cabasson. Cour Grand-Ducale/David Niviere Familienbild Foto: LW Archiv Am 7. Oktober 2000 wurde das Paar zu Großherzog und Großherzogin von Luxemburg ernannt. Foto: Archiv LW Großherzogin Maria Teresa gemeinsam mit Prinzessin Alexandra. Foto: Archiv LW Maria Teresa mit ihren Kindern: Alexandra, Guillaume, Félix und Louis (v.l.n.r.). Foto: Archiv LW Die Taufe von Prinzessin Alexandra. Foto: LW Archiv Am großherzoglichen Hof kündigt sich ein freudiges Ereignis an: Erbgroßherzogin Maria Teresa sieht zum dritten Mal Mutterfreuden entgegen. Foto: Archiv LW Maria Teresa mit ihrem Sohn Sébastien auf der Schobermesse. Prinz Louis versucht, die beiden zu überholen. Foto: LW Archiv Erbgroßherzog Henri und Erbgroßherzogin Maria Teresa mit ihrem ersten Sohn, Prinz Guillaume. Foto: LW Archiv Die jungen Eltern: Erbgroßherzog Henri und Erbgroßherzogin Maria Teresa mit Prinz Guillaume, dem Täufling Prinz Felix, sowie Jose Antonio Mestre und Maria Teresa Batista-Falla de Mestre. Foto: LW Archiv Am Valentinstag 1981 heiratete Maria Teresa Prinz Henri, den Erbgroßherzog von Luxemburg. Foto: LW Archiv