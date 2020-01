Großherzog Henri nimmt in einem offenen Brief seine Gattin in Schutz. Hintergrund ist der von der Regierung in Auftrag gegebene Bericht über die umstrittene Personalpolitik am Hof.

Großherzog verteidigt Großherzogin – auch Bettel reagiert

Ende Juni hatte die Regierung den früheren Direktor der Inspection Générale des Finances, Jeannot Waringo, damit beauftragt, die seit geraumer Zeit in der Kritik stehende Personalpraxis der Cour grand-ducale unter die Lupe zu nehmen.

Premierminister Xavier Bettel hat am vergangenen Freitag den Bericht des Sonderbeauftragten erhalten.

Großherzog Henri reagierte am Montag in einem offenen Brief auf den Bericht. Darin nimmt er seine Gattin in Schutz. Der Brief ist lediglich mit "Henri" unterschrieben.

Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresa am Genfersee. Foto: Cour grand-ducale / Marion Dessard

Der Brief von Großherzog Henri im Wortlaut:

Premierminister Xavier Bettel werde sich „zum gegebenen Zeitpunkt“ zu dem zum großherzoglichen Hof erstellten Bericht äußern. Das sagte seine Sprecherin am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor stehe eine „tiefgreifende Analyse“ an. Zudem werde der Bericht dem Parlament vorgelegt. Wann dies der Fall sein werde, stehe noch nicht fest, voraussichtlich aber im Februar.