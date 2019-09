Den historischen Anlass der Kardinalswürde für einen Luxemburger Erzbischof lässt sich auch das Staatsoberhaupt nicht entgehen: Großherzog Henri wird am Samstag im Vatikan sein.

Politik 2 Min.

Großherzog reist zu Hollerichs Kardinalserhebung nach Rom

Michael MERTEN Den historischen Anlass der Kardinalswürde für einen Luxemburger Erzbischof lässt sich auch das Staatsoberhaupt nicht entgehen: Großherzog Henri wird am Samstag im Vatikan sein. Die Reise ist Ausdruck der engen Beziehungen zwischen der großherzoglichen Familie und der katholischen Kirche.

Großherzog Henri wird an der feierlichen Kardinalserhebung für den Luxemburger Erzbischof Jean-Claude Hollerich im Vatikan teilnehmen. Das bestätigte der großherzogliche Hof dem "Luxemburger Wort" am Montag. Das sogenannte Konsistorium, bei dem Papst Franziskus insgesamt 13 Kardinäle aus allen Teilen der Welt kreieren wird, findet am Samstag, 5. Oktober, um 16 Uhr im Petersdom in Rom statt. Damit wird Hollerich künftig einer von dann 128 Kardinälen sein, die jünger als 80 Jahre alt sind und deshalb an Papstwahlen teilnehmen dürfen.

Bereits kurz nach Bekanntgabe der Kardinalsernennung hatten Großherzog Henri und Großherzogin Maria Teresia dem Erzbischof ein Glückwunschtelegramm zugesandt. "Mit großer Ergriffenheit erfuhren wir von Ihrer Ernennung zum Kardinal durch Papst Franziskus" heißt es darin. Dies sei eine Ehre, die Hollerich aufgrund seiner "geistigen und moralischen Qualitäten" zuteil werde, und eine einzigartige Anerkennung für die katholische Kirche von Luxemburg.

Die Beziehungen zwischen der Familie des Großherzogs und der katholischen Kirche sind traditionell sehr eng. Schon mehrfach sind der Großherzog, die Großherzogin und andere Familienangehörige in Privataudienzen von Papst Franziskus und seinen Vorgängern empfangen worden. In einer Reihe mit Fürstin Charlène von Monaco und Königin Letizia von Spanien genießt die Großherzogin das sogenannte "privilège du blanc": Sie darf als Gattin eines katholischen Monarchen, anders als das sonst üblich ist, weiß gekleidet erscheinen.

Der Papst hatte die Erhebung der neuen Kardinäle am 1. September bekannt gegeben. Hollerich sagte damals in einer ersten Reaktion: "Ech si frou fir d’ganz Lëtzebuerger Kierch." Er sei sehr überrascht über die Ernennung gewesen, mit der er überhaupt nicht gerechnet habe. Er wolle sein neues Amt in aller Bescheidenheit angehen und sich noch mehr für die ihm so wichtigen Anliegen Europa, Flüchtlingskrise und Klimaschutz einsetzen. Für diese Anliegen kämpft Hollerich auch auf europäischer Ebene, seit der 61-Jährige 2018 das Amt des Vorsitzenden der EU-Bischofskommission COMECE übernommen hat.

Am kommenden Wochenende wird auch die weltweit mit großer Spannung erwartete Bischofssynode für das Amazonasgebiet eröffnet, an der Hollerich auf Wunsch des Papstes teilnehmen wird. Es wird von vielen Beobachtern erwartet, dass bei dem Treffen die großen Herausforderungen und Probleme der Kirche offen angesprochen werden.