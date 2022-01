Das Staatsoberhaupt ist am Dienstag positiv auf Covid-19 getestet worden. Henri zeige "leichte Symptome", so der Hof.

Quarantäne

Großherzog Henri vereidigt neue Minister per Videoschalte

Großherzog Henri ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der großherzogliche Hof am Dienstagnachmittag in einem Kommuniqué mit. Nach einem am Dienstag positiv ausgefallenen Selbsttest habe man das Ergebnis mittels PCR-Test verifiziert, so die Mitteilung. Der Großherzog habe sich noch am Morgen in häusliche Isolation begeben, um den Bedingungen des Covid-Gesetzes vom 17. Juli zu entsprechen. Er zeige „leichte Symptome“, sei aber in der Lage, seine Funktionen auszuüben.

Yuriko Backes, "das perfekte Profil" Die DP wählt wie 2013 die externe Variante, um den Posten des Finanzministers zu besetzen. Und sorgt damit für eine Premiere.

Die für Mittwoch geplante Ablösungszeremonie der drei scheidenden Minister Dan Kersch (LSAP), Romain Schneider (LSAP) und Pierre Gramegna (DP) wurde abgesagt. Die in der Folge geplante Vereidigung der drei neuen Minister Claude Haagen, Georges Engel und Yuriko Backes werde aber stattfinden - und zwar per Videokonferenz. Die neuen Minister werden den Eid im großherzoglichen Palais schwören, das Staatsoberhaupt wird der Zeremonie von Schloss Berg aus zugeschaltet.

Das großherzogliche Paar hatte sich Mitte November die Auffrischungsimpfung geben lassen.

