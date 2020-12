Der Staatschef ist für die Feiertage in seine Residenz an der französischen Atlantikküste gereist und sorgt damit für Unverständnis bei seinen Kritikern.

Großherzog Henri: Urlaub sorgt für Unverständnis

Jeff WILTZIUS Der Staatschef ist für die Feiertage in seine Residenz an der französischen Atlantikküste gereist und sorgt damit für Unverständnis bei seinen Kritikern.

Biarritz steht über der Signatur des Großherzogs Henri. Jener Ort, an dem der Staatschef an Heiligabend das Gesetz zur Verschärfung der Ausgangsbeschränkungen unterschrieben hat. Es handelt sich dabei um seine Residenz im Badeort Biarritz an der französischen Atlantikküste - dass der Monarch dort den Weihnachtsurlaub verbringt, während zu Hause ein Lockdown in Kraft ist, sorgt nun für Aufruhr in den sozialen Medien.

Doch Auslandsreisen würden die aktuellen Maßnahmen nicht verbieten, solange die Gesetze in den einzelnen Ländern beachtet werden. So die schriftliche Antwort der Pressestelle des großherzoglichen Hofs auf eine Anfrage von Radio 100,7. Ähnlich äußerte sich Premierminister Xavier Bettel (DP) bei RTL: Es sei gefährlicher, in Luxemburg mit zehn Leuten zu feiern als sich zu zweit in Biarritz aufzuhalten. Er sehe darin „gar kein Problem“, wenn der Großherzog mit seiner Frau in Biarritz sei.

Denn obwohl der Staatschef für die Feiertage mit seiner Frau im Ausland sei, sei er in ständigem Kontakt mit der Regierung und seinen Mitarbeitern, heißt es.

Auch in den Niederlanden gab es zuletzt harsche Kritik an der Königsfamilie: Sie flog nach Griechenland in den Urlaub - kurz nach dem Beginn eines neuen Lockdowns. Der Proteststurm blieb nicht ohne Folgen.

