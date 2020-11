Gesundheitsministerin Lenert und Großherzog Henri erhielten am Mittwoch Einblick in die Arbeit der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher der Europäischen Kommission.

Großherzog Henri und Paulette Lenert zu Besuch in Cloche d'Or

Gesundheitsministerin Lenert und Großherzog Henri erhielten am Mittwoch Einblick in die Arbeit der Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher der Europäischen Kommission.

(SC) - Am Mittwoch erhielt die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher der Europäischen Kommission in Cloche d'Or hohen Besuch: Großherzog Henri und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) waren zu Gast. Vor Ort trafen sie sich mit John F. Ryan, dem Leiter der Direktion öffentliche Gesundheit, und nahmen an einem virtuellen Treffen des Komitees für sanitäre Sicherheit (CSS) teil, das eine der Schlüsselrollen in der innereuropäischen Koordinierung des Kampfes gegen die Pandemie innehat. Die Generaldirektion Gesundheit (DG Santé) ist damit beauftragt, die Umsetzung der EU-Gesetze zu Fragen der öffentlichen Gesundheit zu prüfen.

Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung der Santé, des Hofes und der europäischen Kommission hervorgeht, habe der Großherzog während der Telekonferenz die Bedeutung und den Mehrwert der europäischen Institutionen im Rahmen der Corona-Krise hervorgehoben: „Die Corona-Pandemie hat uns bewusst gemacht, wie wichtig die Verbindung zwischen der Gesundheit und der Gesellschaft ist. Das Großherzogtum ist - aufgrund seiner geografischen Lage - besonders anfällig für grenzübergreifende sanitäre Bedrohungen. Es ist in Luxemburgs Interesse, dass ganz Europa gegen solche Gefahren geschützt ist“, so der Großherzog.

7 Am Mittwoch besuchten Großherzog Henri und Gesundheitsministerin Paulette Lenert die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher der Europäischen Kommission in Cloche d'Or. Foto: SIP

um weitere Bilder zu sehen. Am Mittwoch besuchten Großherzog Henri und Gesundheitsministerin Paulette Lenert die Generaldirektion Gesundheit und Verbraucher der Europäischen Kommission in Cloche d'Or. Foto: SIP Sie nahmen dabei auch an einer Videokonferenz des Komitees für sanitäre Sicherheit (CSS) teil. Foto: SIP Sie nahmen dabei auch an einer Videokonferenz des Komitees für sanitäre Sicherheit (CSS) teil. Foto: SIP Gesundheitsministerin Paulette Lenert und Großherzog Henri am Mittwoch in Cloche d'Or. Foto: SIP Gesundheitsministerin Paulette Lenert und Großherzog Henri am Mittwoch in Cloche d'Or. Foto: SIP John F. Ryan, der Leiter der Gesundheitsdirektion der europäischen Kommission. Foto: SIP John F. Ryan im Gespräch mit Paulette Lenert und Großherzog Henri. Foto: SIP

Gesundheitsministerin Lenert unterstrich derweil die wichtige Arbeit der Gesundheitsgeneraldirektion: „Während dieser beispiellosen sanitären Krise und im Angesicht eines neuen Virus hat die Leitung der Gesundheitsgeneraldirektion dazu beigetragen, den EU-Mitgliedstaaten die Entscheidungsfindung zu erleichtern. Ein schneller Zugriff auf zuverlässige Informationen, basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, ist ausschlaggebend für ein effizientes Krisenmanagement.“

Sie danke der Gesundheitsgeneraldirektion der EU-Kommission vor allem dafür, die einzelnen Mitgliedstaaten hinter einer gemeinsamen Idee im Umgang mit der Krise versammelt zu haben - und das, obwohl die innereuropäischen Gesundheitssysteme so unterschiedlich seien. „Eine gemeinschaftliche Anstrengung aller Mitgliedstaaten wird dazu beitragen, dass die EU stärker aus dieser Krise hervorkommt“, so Paulette Lenert.

