Ein ereignisreicher Besuch in Japan ging für Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn am Freitag mit einem Besuch bei Premierminister Shinzo Abe zu Ende.

Politik 12

Großherzog Henri und Jean Asselborn in Japan

Sarah CAMES Ein ereignisreicher Besuch in Japan ging für Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn am Freitag mit einem Besuch bei Premierminister Shinzo Abe zu Ende.

Erst am Dienstag wohnte Großherzog Henri der Thronbesteigung von Japans neuem Kaiser Naruhito bei. Die Inthronisierungszeremonie fand nach alter Tradition statt - im Beisein von rund 2.000 Würdenträger aus allen Ecken der Welt.

Japan: Naruhito besteigt den Kaiserthron Uralte Tradition im Herzen des hochmodernen Tokio: Mit einer aufwendigen Zeremonie hat Japan im Beisein von zahlreichen ausländischen Gästen die Inthronisierung des neuen Kaisers Naruhito begangen.

Doch nach der Zeremonie trat Großherzog Henri noch nicht sofort die Heimreise an. Er blieb noch einige Tage auf der Insel und nutzte seine Zeit dort, um wirtschaftliche Relationen zwischen Japan und Luxemburg zu pflegen.

Zusammen mit Außenminister Jean Asselborn besuchte Großherzog Henri daher am Donnerstag die japanische Firma FANUC (Fuji Automatic Numerical Control), die ihren Hauptsitz am Fuße des Berges Fuji hat.

7 Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn wurden von Generaldirektor Yoshiharu Inaba durch die Räumlichkeiten der Firma FANUC geführt. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn wurden von Generaldirektor Yoshiharu Inaba durch die Räumlichkeiten der Firma FANUC geführt. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn wurden von Generaldirektor Yoshiharu Inaba durch die Räumlichkeiten der Firma FANUC geführt. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn wurden von Generaldirektor Yoshiharu Inaba durch die Räumlichkeiten der Firma FANUC geführt. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn wurden von Generaldirektor Yoshiharu Inaba durch die Räumlichkeiten der Firma FANUC geführt. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn wurden von Generaldirektor Yoshiharu Inaba durch die Räumlichkeiten der Firma FANUC geführt. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn wurden von Generaldirektor Yoshiharu Inaba durch die Räumlichkeiten der Firma FANUC geführt. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski Großherzog Henri und Außenminister Jean Asselborn wurden von Generaldirektor Yoshiharu Inaba durch die Räumlichkeiten der Firma FANUC geführt. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski

Das 1956 gegründete Elektronik- und Maschinenbauunternehmen stellt unter anderem Industrieroboter her und hat ihren europäischen Sitz seit 1982 in Echternach. Rund 230 Leute sind dort angestellt, insgesamt sind es in Europa rund 1300.

Domo arigato, Mr. Roboto Liefert der Automatisierungsspezialist Fanuc einen neuen Roboter direkt von seiner Fabrik in Japan an den Kunden, dauert das bis zu sechs Monate. Durch das neue Zentrallager in Contern ist jetzt eine Lieferzeit von vier bis sechs Wochen möglich.

Im Jahr 2011 wurde die Firma von dem Forbes Magazine auf die Lister der weltweit innovativsten Unternehmen aufgenommen. Im Jahr 2018 fand sich FANUC auf dem 81. Platz wieder.

Am Freitag ging für Außenminister Jean Asselborn und Großherzog Henri dann mit einem Treffen mit dem japanischen Premierminister Shinzo Abe im Akasaka Palast in Tokio weiter. Bei der Zusammenkunft unterhielten sich die Männer über die Beziehungen zwischen Japan und Luxemburg, sowie über die Wichtigkeit der bilateralen Zusammenarbeit im Wirtschaftssektor.

2 Großherzog Henri mit Shinzo Abe, dem japanischen Premierminister, im Akasaka Palast. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Großherzog Henri mit Shinzo Abe, dem japanischen Premierminister, im Akasaka Palast. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski Die luxemburgische Delegation traf sich am Freitag mit dem japanischen Premierminister. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski

Später ließen der Außenminister und das Staatsoberhaupt ihren mehrtägigen Besuch in Japan mit einer Visite der Seidenmanufaktur "Mori Silk Factory" in der Stadt Akiruno in der Nähe von Tokio ausklingen.

Klicken Sie auf ein Bild, um die Galerie zu öffnen

3 Jean Asselborn und Großherzog Henri werden in die Geheimnisse der Seidenherstellung eingeweiht. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Jean Asselborn und Großherzog Henri werden in die Geheimnisse der Seidenherstellung eingeweiht. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski Jean Asselborn und Großherzog Henri werden in die Geheimnisse der Seidenherstellung eingeweiht. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski Jean Asselborn und Großherzog Henri werden in die Geheimnisse der Seidenherstellung eingeweiht. Foto: Cour grand-ducale / Kevin Zaleski