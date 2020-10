Großherzog Henri: "Nëmmen zesumme kënne mir dat packen"

Das Staatsoberhaupt wendet sich angesichts der hohen Corona-Fallzahlen mit einer Ansprache an das Volk.

Das Corona-Virus lässt auch den Großherzog nicht kalt. Am Dienstag wendet sich das Staatsoberhaupt in einer kurzen Ansprache an das Volk. Er zeigt sich dabei vor allem über die Situation im Gesundheitssektor besorgt.

„Luxemburg ist von dieser zweiten großen Welle nicht verschont geblieben“, sagte Großherzog Henri laut einem vorab an die Medien übermittelten Manuskript. „Was mich besonders beunruhigt, ist die Tatsache, dass es Infektionen in Krankenhäusern gegeben hat und dass sich auch das Personal infiziert hat. Hinzu kommt die Nachricht, dass es gleichzeitig ein Wiederaufflammen von Infektionen in Alten- und Pflegeheimen gibt.“

Es sei daher wichtig, „dass alle, die in Luxemburg leben, arbeiten oder leben, dazu beitragen, die Ausbreitung des Virus wieder einzudämmen. Wir alle haben eine Verantwortung gegenüber unseren Lieben, insbesondere gegenüber schutzbedürftigen und älteren Menschen. Solidarität und Respekt verlangen von uns, dass wir uns an die Regeln halten.“



Großherzog Henri bezeichnete die neuen Maßnahmen der Regierung als „derzeit notwendig und angemessen im Kampf gegen die Pandemie“. Es sei unerlässlich, soziale Kontakte auf das strikte Minimum zu beschränken.

Léif Matbierger,

An dëse schwieregen Zäiten ass et mir wichteg, e puer Gedanke mat iech ze deelen.

Dir wësst alleguer, datt an de leschten Deeg d’Zuel vun den Infektiounen um Coronavirus erëm massiv an d’Luucht gaangen ass. Souwuel an Europa, wéi uechter d’ganz Welt. Lëtzebuerg ass net verschount bliwwe vun dëser zweeter grousser Well.

Wat mir besonnesch Suerge mécht, ass d’Nouvelle, dass et an de Spideeler Fäll gouf, wou Personal sech infizéiert huet. Dobäi kënnt d’Informatioun, dass et och nees méi Infektiounen an Alters- a Fleegeheemer gëtt.

Duerch déi staark Hausse un neien Infektiounen ass d’Situatioun am Gesondheetssecteur ugespaant. D’Personal an de Spideeler leescht eng aussergewéinlech Aarbecht. Si setzen alles drun, fir eng optimal Prise en Charge ze garantéieren.

Et ass awer och un all Eenzelne vun eis, deen hei zu Lëtzebuerg wunnt, lieft oder schafft, matzehëllefen, fir d’Verbreede vum Virus nees ze limitéieren.

Mir all droe Verantwortung vis-à-vis vun eise Matmënschen, a besonnesch vis-à-vis vun de vulnérablen an eelere Persounen.

Et ass eng Fro vu Solidaritéit a vu Respekt, datt mir eis un d’Reegelen halen. Dat si mir eise Matmënsche schëlleg, mee och den Infirmieren, Dokteren, Aide-soignants an all dem Personal an de Spideeler.

D’Restriktiounen, déi den Alldag an eis Fräiheeten aschränken sinn exceptionnell Mesuren a keng einfach Decisiounen. Mee, si sinn de Moment noutwenneg an adaptéiert an der Lutte géint dës Pandemie. Dofir gëllt och weiderhin, déi sozial Kontakter ze limitéieren, a sech op dat ze konzentréieren, wat wierklech muss sinn. Et sinn am Fong kleng Gesten, déi Grousses kënne bewierken.

Ech ziele fest op d’Solidaritéit vun Iech alleguerten, fir dass mir dës zweet Well esou gutt wéi méiglech iwwerstinn.

Et ass elo wou et zielt, an nëmmen zesumme kënne mir dat packen.