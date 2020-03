Großherzog Henri richtete in einer kurzen Ansprache einen eindringlichen Aufruf zu nationaler Solidarität an die Einwohner des Landes.

Großherzog Henri: "Jiddereen huet eng grouss Verantwortung"

Teddy JAANS

(TJ) - Großherzog Henri richtete in einer kurzen Ansprache einen eindringlichen Appell zu nationaler Solidarität an die Einwohner des Landes. Man wisse nur allzu gut um die Gefährlichkeit des Erregers für ältere und schwache Mitbürger und es gelte daher, die Lage Ernst zu nehmen und die Maßnahmen zur Eindämmung zu respektieren.

Es sei zum gegebenen Zeitpunkt wichtig, dass nicht zu viele Menschen sich auf einmal infizierten und gerade beim Versuch, dies zu verhindern, trage jeder Einzelne eine große Verantwortung, so der Staatschef. In diesem Sinn wünscht er sich, dass die Menschen in Luxemburg sich verantwortungsvoll benehmen und die Hygienemaßnahmen einhalten.

Einen speziellen Dank richtete er an das Gesundheits- und Pflegepersonal, das derzeit in unermüdlichem Einsatz eine wertvolle Arbeit im Dienste der Allgemeinheit leistet.

Zusammen mit der Großherzogin und der ganzen Familie versicherte er dem Volk seinen moralischen Beistand.