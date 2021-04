Großherzog Henri wird heute 66 Jahre alt. Mit ihm feiern darf auch Prinz Sébastien, der ebenfalls am 16. April Geburtstag hat.

Großherzog Henri feiert Geburtstag

Wie schon im vergangenen Jahr muss Großherzog Henri auch diesmal seinen Geburtstag im kleinen Kreis feiern. Heute wird der Monarch 66 Jahre alt. Mit ihm feiern darf sein Sohn Prinz Sébastien, der ebenfalls an einem 16. April geboren wurde und heute 29 Jahre alt wird. Auch die Feierlichkeiten zum 20. Thronjubiläum des Staatschefs im vergangenen Oktober konnten wegen der Pandemie nur im engen Kreis stattfinden.

Großherzog Henri wurde als ältester Sohn von Großherzog Jean und Großherzogin Joséphine-Charlotte am 16. April 1955 auf Schloss Betzdorf geboren. Am 14. Februar 1981 heiratete er Maria Teresa Mestre, die er während seines Studiums kennengelernt hatte. Das Paar hat fünf Kinder: Prinz Guillaume, Prinz Felix, Prinz Louis, Prinzessin Alexandra und Prinz Sébastien, der heute ebenfalls Geburtstag feiert. Großherzog Henri folgte am 7. Oktober 2000 seinem Vater Jean auf den Thron.

