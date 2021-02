Großherzog Henri: Ein Interview sorgt für Verwirrung

Premier Bettel informiert die Mitglieder des Verfassungsausschusses über den Fortgang der Reformen beim großherzoglichen Hof. Derweil sorgen Aussagen von Großherzog Henri im "Paris Match" zur Rolle der Großherzogin für Verwirrung.

Vor gut einem Jahr hatte Jeannot Waringo seinen Bericht vorgelegt. Die Analyse des Sonderbeauftragten hatte Defizite am großherzoglichen Hof offengelegt, vor allem in Bezug auf die Personalpolitik, die Rolle von Großherzogin Maria Teresa und hinsichtlich der Finanzverwaltung. Waringo hatte in seinem Bericht aber auch eine ganze Reihe von Reformvorschläge unterbreitet.

Die CSV wollte daher von Premierminister Bettel (DP) wissen, wie es nach zwölf Monaten um die Umsetzung der Reformen bestellt ist ...