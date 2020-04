Yuriko Backes tritt am 1. Juni die Nachfolge von Lucien Weiler an, der Mitte März in Ruhestand trat.

Großherzog ernennt Yuriko Backes zur Hofmarschallin

Yuriko Backes tritt am 1. Juni die Nachfolge von Lucien Weiler an, der Mitte März in Ruhestand trat.

Foto: Pierre Matgé

(SC) - Nachdem Hofmarschall Lucien Weiler Mitte März in den Ruhestand getreten ist, scheint nun seine Nachfolge festzustehen.

Wie es am Mittwochmorgen in einer Mitteilung des großherzoglichen Hofes heißt, habe sich der Großherzog - in Absprache mit der Regierung - für Yuriko Backes entschieden. Sie nehme ihr Amt am 1. Juni auf.

Der Großherzog beschrieb Backes in dem Schreiben als eine Person mit "umfangreicher diplomatischer Erfahrung auf der höchsten nationalen und internationalen Ebene." Ihre persönlichen Eigenschaften und ihre berufliche Laufbahn würden sie zur "idealen Besetzung" für den Posten machen, so der Hof in der Mitteilung.

Yuriko Backes hat im Laufe ihrer Karriere unter anderem als Politberaterin des Staatsministeriums gearbeitet, seit 2016 war sie die Chefin der "Maison de l'Europe" in Luxemburg-Stadt. In dieser Rolle vertrat sie die europäische Kommission in Luxemburg und machte auf deren Arbeit aufmerksam.

Mehr in Kürze.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.