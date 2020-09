Großherzog Henri hat am Montag den scheidenden und den neuen Chef der luxemburger Armee in einer Audienz empfangen.

Großherzog empfängt Armeechef

(TJ) - Armeechef Alain Duschène tritt Ende des Monats in den Ruhestand. Aus diesem Grund empfing der Großherzog am Morgen den General in einer Audienz. Gemeinsam mit dem designierten Nachfolger an der Spitze der Armee, General Steve Thull, besprachen die Männer die Probleme und Herausforderungen der Armee. Nach dem Empfang stellten sie sich dem Fotografen.

