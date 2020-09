Gemeinsam mit dem Premier und der Gesundheitsministerin besichtigte Großherzog Henri die Teststation in Findel.

Politik 7

Großherzog besichtigt Testzentrum in Findel

Gemeinsam mit dem Premier und der Gesundheitsministerin besichtigte Großherzog Henri die Teststation in Findel.

Großherzog Henri hat am Samstag am Flughafen Findel das Covid-Testzentrum besucht. Dort können sich Flugreisende seit Ende Mai nach der Landung in Luxemburg auf eine Infektion mit dem Corona-Virus testen lassen. Begleitet wurde der Großherzog unter anderem von Premierminister Xavier Bettel und Gesundheitsministerin Paulette Lenert.

7 Cour grand-ducale / Kary Barthelmey

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Cour grand-ducale / Kary Barthelmey Cour grand-ducale / Kary Barthelmey Cour grand-ducale / Kary Barthelmey Cour grand-ducale / Kary Barthelmey Cour grand-ducale / Kary Barthelmey Cour grand-ducale / Kary Barthelmey Cour grand-ducale / Kary Barthelmey

Da er die Abstriche als wichtiges Mittel im Kampf gegen die Pandemie empfindet, fordert der Staatschef Bürger und Touristen dazu auf sich testen zu lassen. Am Samstag ging der Großherzog denn auch mit gutem Beispiel voran und ließ sich testen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.