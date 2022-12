Die Kannerklinik bleibt wegen Bronchiolitis-Epidemie im Krisenmodus. Die Santé appelliert, die Kleinen zu schützen und sich auch gegen die Grippe impfen zu lassen.

Politik 3 Min.

Bronchiolitis und Grippewelle

Grippewelle rollt dieses Jahr früher an

Annette WELSCH Die Kannerklinik bleibt wegen Bronchiolitis-Epidemie im Krisenmodus. Die Santé appelliert, die Kleinen zu schützen und sich auch gegen die Grippe impfen zu lassen.

Die Kannerklinik ächzt weiter unter dem Ansturm der Kleinkinder, die unter Bronchiolitis leiden. Derweil kommt die allgemeine Grippewelle früher als sonst. Sie wird ihren Höhepunkt in zwei bis drei Wochen, also diesmal ausgerechnet an den Feiertagen zum Ende des Jahres, erreichen. Am Freitag meldeten sich das CHL und das Gesundheitsministerium zu Wort und appellierten daran, die Kleinsten zu schützen, mit den von der Covid-Pandemie bekannten Maßnahmen. Es sei auch noch Zeit, sich gegen die Grippe impfen zu lassen.

„Gerade den älteren und den vulnerablen Menschen kann ich nur raten: Lassen Sie sich gegen die Grippe impfen. Die Wirkung setzt jetzt noch rechtzeitig ein“, sagte Gesundheitsdirektor Dr. Jean-Claude Schmit. Verfügbar seien auch Pneumokokken-Impfungen. „Reden Sie mit Ihrem Hausarzt“, empfahl der Gesundheitsdirektor, der auch darauf hinwies, dass die Covid-Infektionen wieder steigen und eine Welle ansteht.

Covid-Auffrischung machen

Auch hier erging der Appell, dass sich vor allem die älteren Personen ab 60, aber auch übergewichtige Personen, die zweite Auffrischung verabreichen lassen sollen. Das hätten derzeit nur 55 Prozent gemacht - nicht genug, warnt Dr. Schmit. Denn: „Das Risiko, dass wir auch bei den Erwachsenen in einen Notstand geraten, ist durchaus gegeben.“

Das Risiko, dass wir auch bei den Erwachsenen in einen Notstand geraten, ist durchaus gegeben. Dr. Jean-Claude Schmit, Gesundheitsdirektor

Einen solchen erlebt die Kannerklinik. „Wir sind mittlerweile seit ein paar Wochen im Krisenmodus, die Arbeitslast und Belastung des Personals ist sehr hoch“, erklärte CHL-Generaldirektor Dr. Romain Nati. „Es ist ein Problem, das ganz Europa und die westlichen Industriestaaten betrifft. Wir kommen vergleichsweise noch gut über die Runden, wollen aber nicht in den Katastrophenmodus kommen.“

Die Epidemie der hustenden Säuglinge Die Kannerklinik ist zurzeit überbelegt; zwei Drittel der jungen Patienten leiden unter der Bronchiolitis. Nun schlagen die Kinderärzte Alarm.

53 Kinder waren Freitag früh in der Kannerklinik hospitalisiert, neun lagen auf der Intensivstation. Zum Vergleich: Vor genau einem Jahr waren 21 Kinder hospitalisiert. Im Februar kamen zu den 35 Betten, über die die Kannerklinik verfügt, noch acht dazu. Um die 53 kranken Kinder stationär behandeln zu können, werden die Betten der Tagesklinik genutzt und Einzelzimmer werden doppelt belegt.

Geplante Eingriffe werden, soweit medizinisch vertretbar, verschoben und größere Kinder auf der Erwachsenenstation behandelt. Das medizinische und Pflegepersonal unterstützt sich gegenseitig und Kinderpfleger, die auf andere Stationen gewechselt haben, helfen nun in der Kannerklinik aus. Es sei zusätzliches Material, wie Gitterbetten angeschafft worden, genug Atemgeräte würden noch aus der Covid-Zeit zur Verfügung stehen, betonte Dr. Nati. „Das alles braucht aber ein hohes Maß an Disziplin und kann nicht unendlich so weitergehen. Die Prävention in der Bevölkerung ist wichtig.“

In diesem Sinne forderte der Kinderarzt Dr. Serge Allard dazu auf, Menschenmassen zu meiden, vor allem in Supermärkten, und Masken zu tragen. „Alles, was wir in der Pandemie gelernt haben, ist jetzt wichtig.“ Er mahnte auch, nicht gleich mit dem Kind zum Arzt zu gehen, wenn es einmal Fieber hat, außer es sind kleine Kinder, die dazu auch noch husten.

Santé gibt Ratschläge gegen Bronchiolitis Das Gesundheitsministerium verrät, wie man sein Baby schützen kann und bei welchen Symptomen man einen Arzt aufsuchen sollte.

„Große Kinder kann man mit Halsschmerzen auch drei Tage zuhause behalten und sich an den Hausarzt wenden. Kinderärzte sollten sich derzeit auf die Kinder bis vier Jahre konzentrieren können.“ Kleinkinder sollten auch möglichst zu Hause betreut und nur in die Kita gebracht werden, wenn es unbedingt nötig ist. Das Personal der Kannerklinik sollte man derweil nicht anmotzen, wenn man nicht direkt einen Termin bekommt, so die Bitte von Dr. Allard.

Auch Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) rief zur Mithilfe auf: „Wir müssen die RS-Viren mit denselben Gesten drosseln wie in der Covid-Pandemie. Babys unter sechs Monaten sind besonders gefährdet, sie müssen von uns allen geschützt werden.“ Eltern können im Übrigen den Krankenschein, um Familienurlaub zu beantragen, auch beim Hausarzt anfragen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.