Der Außenminister hat den zuständigen Parlamentsausschuss über die Situation an den luxemburgischen Grenzen informiert. Sein Einsatz wird von sämtlichen Parteien gelobt.

Grenzkontrollen: Zustimmung für Asselborn

Marc HOSCHEID Der Außenminister hat den zuständigen Parlamentsausschuss über die Situation an den luxemburgischen Grenzen informiert. Sein Einsatz wird von sämtlichen Parteien gelobt.

Außenminister Jean Asselborn (LSAP) hat am Montag die zuständige Chamberkommission über die aktuelle Situation an den luxemburgischen Außengrenzen informiert. „Wir sind guter Dinge, dass geschlossene Grenzen bald wieder der Vergangenheit angehören, auch wenn Kontrollen bleiben werden“, so Kommissionspräsident Yves Cruchten (LSAP). Vier Grenzübergänge wurden am Montag wieder geöffnet, fünf sind weiterhin zu. Er verweist darauf, dass es keinen wissenschaftlichen Beweis für einen Mehrwert geschlossener Grenzen gebe.

„Europäische Grundwerte mit Füßen getreten“

Sorgen mache man sich auf luxemburgischer Seite darüber, dass die einzelnen EU-Staaten unterschiedliche Exit-Strategien verfolgen könnten. Teil dieser Strategien könnte nämlich eine zweiwöchige Quarantäne nach der Einreise sein. Von Frankreich habe man jedoch bereits die Zusage, dass dies nicht für Grenzpendler gelten soll.

Stéphanie Empain (Déi Gréng) gibt zu bedenken, dass Grenzschließungen wegen einer sanitären Krise nicht in den europäischen Texten vorgesehen seien und beklagt, dass sich die EU-Kommission in dieser Frage nicht zu Wort meldet. „Hier werden immerhin europäische Grundwerte mit Füßen getreten.“

CSV schickt Brief an Seehofer

Auch Claude Wiseler (CSV) bedauert, dass die Grenzen geschlossen wurden. Seine Partei unterstütze Asselborn bei seinen Bemühungen. CSV-Präsident Frank Engel hatte selbst einen Brief an den deutschen Innenminister Horst Seehofer (CSU) geschickt und sich über das Vorgehen beschwert. Die Christsozialen sprechen sich gegen eine Quarantäne von EU-Bürgern aus. In Bezug auf Personen aus Drittstaaten müsse es EU-weit einheitliche Regelungen geben.

Juncker fordert bei Online-Parteitag der deutschen Grünen offene Grenzen Ein Christsozialer war der Überraschungsgast beim ersten Online-Parteitag der deutschen Grünen-Partei: Jean-Claude Juncker nutzte die Gelegenheit, um für offene Grenzen zu werben.

David Wagner (Déi Lénk) kann nicht nachvollziehen, warum Deutschland seine Nachbarstaaten unterschiedlich behandelt. So sei die Situation an den Grenzen zu Belgien und den Niederlanden weniger angespannt, obwohl sich die Lage in diesen Ländern nicht grundlegend von der in Luxemburg unterscheide. Er habe angeregt, dass die Chamber eine Resolution, in der sie ihre Unzufriedenheit über die aktuelle Situation ausdrückt, verabschieden und an den deutschen Bundestag schicken sollte.

Bei den fünf Grenzübergängen, die zurzeit noch gesperrt sind, handelt es sich um Dillingen, Echternach, Langsur, Stolzenburg und Wallendorf-Brücke. Sie könnten möglicherweise am 11. Mai wieder geöffnet werden.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.