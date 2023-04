Nachdem das Verbot von Glyphosat gerichtlich gekippt wurde, fordert Greenpeace die Regierung auf, alles dafür zu tun, dass das Gift dennoch nicht auf die Äcker gelange.

Gekipptes Glyphosat-Verbot

Greenpeace: Regierung muss Freisetzung von Glyphosat verhindern

Ines KURSCHAT Nachdem der Verwaltungsgerichtshof das Verbot von Glyphosat gekippt hat, fordert Greenpeace die Regierung auf, alles dafür zu tun, dass das Gift dennoch nicht auf die Äcker gelange.

Raymond Aendekerk, Direktor von Greenpeace Luxemburg, fordert die Regierung via Pressemitteilung auf, „angesichts der viele ungeklärten Fragen bezüglich der potenziellen Auswirkungen des Wirkstoffs Glyphosat auf Gesundheit und Biodiversität alle juristischen Möglichkeiten auszuschöpfen, damit ein potenziell krebserregendes und artenschädigendes Gift auch weiterhin verboten bleibt“. Die Neubewertung der Auswirkungen von Glyphosat sei noch nicht abgeschlossen, so Aendekerk weiter.

Die europaweite Genehmigung des Pflanzenschutzmittels war am 15. Dezember vergangenen Jahres ausgelaufen. Daraufhin hatte die EU-Kommission die Genehmigung verlängert, um die Neubewertung fortzusetzen und abzuschließen. Die Ergebnisse der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit werden für Juli erwartet. Greenpeace verlangt weiter, das Luxemburger Landwirtschaftsministerium müsse „auf alle Fälle Sorge dafür tragen, dass kein Glyphosat auf unsere Äcker und in die Umwelt gelangt“.

Auch Déi Lénk wirft Regierung schlechte Argumentation vor

Eine juristische Möglichkeit dafür sieht die Umweltorganisation darin, ein Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels besser zu begründen. Ähnlich argumentiert auch Déi Lénk in einer Pressemitteilung: „Angesichts des Mangels an Argumenten und der Ungereimtheiten im Verfahren seitens der Regierung hatte der multinationale Konzern, der das Verbot von Glyphosat gerichtlich angriff, leichtes Spiel.“

Der Verwaltungsgerichtshof hatte das Verbot des Unkrautvernichtungsmittels aus erster Instanz am 30. März bestätigt, weil laut Gericht eine relevante Begründung dafür fehle. Luxemburg war das erste Land in der EU, das den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels in der Landwirtschaft verboten hatte. Daraufhin hatte der Arzneimittel- und Chemiekonzern Bayer Klage eingereicht. Mit ihrer Berufung gegen die erstinstanzliche Aufhebung des Verbots war die Luxemburg Regierung alsdann gescheitert.

