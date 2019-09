Der Sozialminister verweigerte Antworten zur Nachhaltigkeit des Pensionsfonds: In was wird investiert, wie hoch sind die Risiken?

Greenpeace klagt gegen Romain Schneider

Am Montag reichte Greenpeace vor dem Verwaltungsgericht einen Antrag auf einstweilige Anordnung im Schnellverfahren ein und erwartet sich ein schnelles Urteil. Anfang August hatte die Umweltorganisation schriftlich bei Sozialminister Romain Schneider Informationen über die Anlagen der Reserven des Pensionsfonds angefragt. Über 19 Milliarden Euro umfassen die Reserven derzeit.

Wir appellieren an den Minister, damit aufzuhören, Klimazerstörer mit unseren Pensionen zu unterstützen. Martina Holbach

Greenpeace möchte wissen, in welche Unternehmen der Pensionsfonds investiert, wie der Fonds seine Investitionen in Einklang mit den Pariser Klimazielen bringen will und wie es mit den Klimafinanzrisiken aussieht. "Es gibt Transitionsrisiken durch die Energiewende und juristische Risiken, denn immer mehr Firmen werden verklagt. Jeder der Beitragszahler hat aber das Recht zu wissen, ob die Einlagen geschützt sind und die Pensionen sicher sind", sagte Martina Holbach, die bei Greenpeace verantwortlich ist für die Kampagnen zu nachhaltigen Finanzen.

All die besorgten Bürgerinnen und Bürger, die derzeit auf die Straße gehen, damit der Klimaschutz die Priorität von Politik und Unternehmen wird, seien sicher nicht einverstanden, wenn ihre Sozialbeiträge in schmutzige und Klima-zerstörende Unternehmen investiert werden, machte sie geltend. Laut Pariser Klimaabkommen habe sich die Regierung zudem verpflichtet, die Finanzmittelflüsse in Einklang mit einem Weg hin zu einer Treibhausgasemissionsarmen und gegenüber Klimaänderungen widerstandsfähigen Entwicklung zu bringen.

Für Greenpeace bedeutet das: Der Pensionsfonds muss seine Investitionen in Kohle-, Öl- und Gasunternehmen beenden. Im Jahr 2018 waren derweil Anlagen in 27 der 50 größten Ölkonzerne wie Shell, BP oder ExxonMobil dabei und seit 2015, seit Unterzeichnung des Pariser Abkommens, sind die Investitionen des Pensionsfonds in Kohleunternehmen um ein Drittel gestiegen.

Genug Firmen, in die man investieren kann

Für Holbach besteht kein Zweifel daran, es genug Expertise im Finanzsektor gebe und genug Firmen, die die Nachhaltigkeitsziele respektieren wollen, in die man an deren Stelle seine Reserven stecken könnte. Greenpeace möchte auch, dass Schneider die Klimafinanzrisiken offen legt. Denn Experten des Finanzsektors, der Finanzaufsichtsbehörden und der Zentralbanken warnen vor finanziellen Verlusten in Unternehmen, deren Geschäftsmodell auf fossilen Energien aufgebaut ist oder die von den Auswirkungen des Klimawandels bedroht sind.