In seinem jüngsten Bericht stellt der Groupe d'Etats contre la corruption des Europarats Luxemburg eine schlechte Zensur aus. Kritik setzt es am Verhaltenskodex des Parlaments und am Justizkapitel der Verfassung.

Greco übt heftige Kritik an Luxemburg

Danielle SCHUMACHER

Luxemburg hat seine Hausaufgaben nicht gemacht. Zu diesem Schluss kommt der Groupe d'Etats contre la corruption des Europarats in seinem jüngsten Bericht. Der Greco fällt ein vernichtendes Urteil: „Le Luxembourg n’a accompli aucun progrès dans la mise en œuvre des recommandations depuis le rapport de conformité intérimaire de mars 2019, un recul étant même constaté concernant une recommandation“, heißt es in dem am 6 ...