Google-Debatte im Parlament macht etwas verfrühten Eindruck

Michel THIEL

Mit zahlreichen kritischen Fragen zum geplanten Datenzentrum in Bissen wollte die Opposition am Mittwoch die Regierung konfrontieren. Diese konnte jedoch kaum Antworten liefern, da das Projekt noch ganz am Anfang des prozeduralen Weges steht und der Internetgigant noch gar keine konkreten Pläne vorgelegt hat.