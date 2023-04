Die Piraten können dem nationalen Reformprogramm nichts Positives abgewinnen. So sehe kein Plan für die Zukunft aus, meint Marc Goergen.

Debatte zum Stabilitätspakt

Goergen: "Ein Best of, dem es an Substanz fehlt"

Marc Goergen widmet sich dem nationalen Reformprogramm, den Wirtschaftsminister Franz Fayot (LSAP) vorstellte - und zeigt sich enttäuscht von dessen Inhalt. Es sei ein „Best of“ beschlossener oder bereits umgesetzter Vorhaben, so der Piraten-Abgeordnete. Im Vergleich zu früher habe das Programm viel an Substanz eingebüßt, so Goergen, der eine ambitiöse Politik, um die Herausforderungen zu meistern, vermisst. Beispielsweise im Wohnungsbau, wo der Pacte logement 2.0 nicht weit genug gehe, insbesondere bei der Schaffung von erschwinglichem Wohnraum.

Fayot: „Kollektive Anstrengung der Regierung“ Im nationalen Reformprogramm fasst die Regierung zusammen, wie sie den digitalen und ökologischen Wandel schaffen will. Franz Fayot liefert den Überblick.

Mehr Ambitionen von Blau-Rot-Grün hätte er sich auch im Klimaschutz und in der Mobilität gewünscht, wo die Regierung ihrer Vorbildrolle beim Umstieg auf E-Mobilität nicht gerecht werde. Bei der Ausrichtung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt sei es mit einer Arbeitszeitverkürzung nicht getan; Fachkräfte würde man stattdessen durch eine „faire Steuerpolitik“ anziehen.

Beim Stabilitätspakt schätzt Goergen die Vorhersagen beim Wachstum als zu positiv ein; auch warnt er vor der steigenden Zinslast, die sich auch auf die Verschuldung auswirke.

