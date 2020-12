Der DP-Fraktionsvorsitzende Gilles Baum bedauert die corona-bedingten Verzögerungen bei der politischen Agenda. Er ist aber zuversichtlich, dass die Debatten in den nächsten Monaten wieder aufgenommen werden.

Gilles Baum: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Danielle SCHUMACHER

Gilles Baum bedauert, dass einige Politikfelder wegen der Pandemie in den vergangenen Monaten in den Hintergrund geraten sind. Der DP-Fraktionsvorsitzende hätte sich beispielsweise gewünscht, dass dem Thema Work-life-Balance mehr Bedeutung zugemessen worden wäre. Dazu gehört auch die Telearbeit, die angesichts des Lockdowns einen unerwarteten Aufschwung erlebte. Baum plädiert ferner für ein Recht auf Teilzeitarbeit: „Die Teilzeitarbeit ist ein weiterer Baustein, der es erlaubt, Familie und Beruf besser unter einen Hut zu bringen.“ Auch beim Elternurlaub muss seiner Meinung nach noch einmal nachgebessert werden, Stichwort Congé parental plus. Der liberale Politiker verweist in dem Zusammenhang auf die EU-Richtlinie, die es umzusetzen gilt.

Die Wohnungsbauproblematik schaffte es trotz Corona zwar immer wieder auf die politische Agenda, doch: „Beim Logement müssen wir am Ball bleiben“, sagt der DP-Abgeordnete. Er will, dass der Staat, aber auch die Gemeinden mehr Verantwortung übernehmen. Die entscheidende Frage sei, wie Staat und Gemeinden einfacher in den Besitz von Grundstücken kommen können. Denn nur wenn sie über genügend Bauland verfügen würden, könnten auch mehr Wohnungen geschaffen werden, so Baum.

Wir brauchen aber auch klare Prozeduren. Gilles Baum, DP

Zurückgeworfen wurde seiner Meinung nach auch die Diskussion um mehr Steuergerechtigkeit. Weil durch die Folgen der Pandemie die Staatsfinanzen arg strapaziert wurden, musste die geplante Steuerreform vorerst auf Eis gelegt werden. Baum bedauert, dass dadurch auch die Debatte über die Individualisierung ins Stocken geraten ist. Er hofft, dass das Thema zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen wird.

Und weil die sanitäre Krise auch tiefe wirtschaftliche Schleifspuren hinterlassen hat, sei eine breitere Aufstellung der Wirtschaft wichtiger denn je: „Wir brauchen aber auch klare Prozeduren. Betriebe, die sich in Luxemburg niederlassen wollen, müssen wissen, was auf sie zukommt. Sie brauchen Planungssicherheit, sie brauchen eine konkrete Zeitschiene.“

Dem Gesundheitssektor müsse in den kommenden Monaten allerdings Priorität eingeräumt werden, meint Baum. So müssten beispielsweise die Gesundheitsberufe aufgewertet werden. Er verweist in dem Kontext auf die Roadmap, die seine Partei ausgearbeitet hatte und die eigentlich im April hätte vorgestellt werden sollen. Corona-bedingt geriet das Vorhaben dann aber in Verzug. Da sich seither vieles verändert habe, werde man Anpassungen vornehmen müssen.

