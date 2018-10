"Gezielt mehr Frauen wählen"

Der nationale Frauenrat freut sich, dass die meisten Parteien mindestens 40 Prozent Frauen auf ihren Listen haben. Die Organisation möchte, dass sich das nach den Wahlen auch in den Ergebnissen widerspiegelt.

Nun möchte der nationale Frauenrat aber auch, dass sich das im Wahlergebnis widerspiegelt. Ziel des CNFL ist es, dass das Parlament und die Regierung zur Hälfte aus Frauen bestehen.



Momentan machen die Frauen im Parlament 31,67 Prozent der gewählten Volksvertreter aus. In der Regierung sind lediglich vier Frauen vertreten, das entspricht einer Quote von 22,22 Prozent.



"Votez l'équilibre"



Um die Parität zu erreichen, startet die Frauenorganisation die Kampagne "Votez l'équilibre" und macht einen Appell an die Wähler, nicht paritätisch, sondern "gezielt mehr Frauen zu wählen, damit die Parität erreicht werden kann", so die Vorsitzende Karin Manderscheid am Dienstag bei einer Pressekonferenz ...