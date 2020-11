Der Gesetzesentwurf von Bildungsminister Claude Meisch, der schulische Direktionsposten für den privaten Sektor öffnen würde, trifft bei den Gewerkschaften auf wenig Gegenliebe.

Gewerkschaften gegen Privatisierung im Bildungswesen

Das Gesetzesprojekt 7662 sieht vor, dass die Leitung von spezialisierten Lyzeen, wie Beispielsweise der Hotelfachschule oder der Ackerbauschule, zukünftig auch von Kandidaten aus dem privaten Sektor übernommen werden kann. Diese Posten wären demnach nicht mehr nur höheren Staatsbeamten mit pädagogischer Erfahrung vorbehalten, und auch sprachliche Anforderungen würden dadurch gelockert werden.

In einer Mitteilung am Montagmorgen sprechen sich nun einige Gewerkschaften gegen das Gesetzesprojekt aus dem Bildungsministerium aus. „Mitten in der Covid-Krise plant Minister Meisch still und heimlich einen weiteren großen Schritt hin zur Privatisierung der öffentlichen Schule“, so die ACEN, ALPIA, APESS, SEW/OGBL und UNEL in einem gemeinsamen Schreiben. Der Minister habe das Gesetzesprojekt eingereicht, ohne zuvor die Gewerkschaften zu konsultieren. Die Erklärung von Bildungsminister Claude Meisch (DP), es gäbe im Schulwesen nicht genügend geeignete Kandidaten, um diese Posten zu besetzen, wiesen die Gewerkschaften zurück.

Das Gesetzesprojekt öffne der Vetternwirtschaft Tür und Tor, da die bisher gesetzlich festgelegten Kriterien dadurch umgangen werden könnten. Für den praktischen Direktionsalltag hätten Leiter aus dem Privatsektor nicht genügend schulische Erfahrung, um beispielsweise angehende Lehrer während des Referendariats zu bewerten, oder um über die Versetzung von Schülern mitzuentscheiden. Die Maßnahme stelle „unweigerlich eine weitere Abwertung des Lehrerberufes und der öffentlichen Schule dar“, so die Kritik der Gewerkschaften.

Gerade in Zeiten der Corona-Krise sei ein solcher Gesetzesvorschlag ein „Schlag ins Gesicht“ für die Lehrkräfte die „alle ihre Kräfte darauf konzentrieren, den öffentlichen Schulbetrieb vor dem Kollaps zu bewahren.“ Die Gewerkschaften forderten daher alle Parteien dazu auf, am Mittwoch gegen das Gesetzesprojekt zu stimmen. Daher rufen die Gewerkschaften am Mittwoch zu einer Protestkundgebung auf, die um 13.30 Uhr vor dem Cercle Municipal in Luxemburg-Stadt stattfinden soll.

