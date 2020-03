Einmischung in die Unabhängigkeit des Parlaments: Die CSV verlangt, dass sich das Chamber-Büro mit den Aussagen der Generalstaatsanwältin Martine Solovieff auf RTL befasst.

Gewaltentrennung: Ein Brief und seine Folgen

Annette WELSCH Einmischung in die Unabhängigkeit des Parlaments: Die CSV verlangt, dass sich das Chamber-Büro mit den Aussagen der Generalstaatsanwältin Martine Solovieff auf RTL befasst.

Nun soll sich das Chamberbüro doch noch mit dem Brief befassen, den die Generalstaatsanwältin Martine Solovieff und der Vorsitzende des Obersten Gerichtshofs Jean-Claude Wiwinius im August an Parlamentspräsident Fernand Etgen (DP) gerichtet hatten – und mit weiteren Aussagen Solovieffs am vergangenen Samstag im Background-Gespräch bei Radio-RTL.

Das beantragte die CSV-Fraktionsvorsitzende Martine Hansen am Dienstag schriftlich beim Chamberpräsidenten und bezeichnet die Äusserungen als "inakzeptabel" und als "Einmischung in die Parlamentsarbeit". Solovieff hatte unter anderem gesagt, sie würde den Brief auch heute noch einmal so verfassen.

Interne Funktionsweise der Justiz ist tabu

In besagtem Schreiben beschweren sich Solovieff und Wilwinius über die hohe Zahl der parlamentarischen Anfragen zum Thema Justiz-Datenbanken. Es sei die Aufgabe der Abgeordneten, die Regierung zu kontrollieren, nicht aber die Justiz, denn die sei unabhängig. Die Fragen zur internen Funktionsweise der Justiz verletzten die Gewaltenteilung, betonen die beiden.

Besonders durch eine bestimmte Frage der beiden CSV-Abgeordneten Gilles Roth und Laurent Mosar, in der sie sich auf Behauptungen eines ehemaligen Gerichtsdieners auf Facebook beziehen, sieht Solovieff ihre Integrität und Aufrichtigkeit angegriffen.

Frage verletzt Integrität der Generalstaatsanwältin

Dass sie durchblicken lässt, der Kammerpräsident hätte diese Frage nicht zulassen dürfen, verärgerte die CSV, die damals schon wollte, dass sich das Kammerbüro mit dem Brief befasst und das Parlament sich offiziell bei der Justiz wegen der Einmischung beschwert.

Der Konflikt taucht wieder zu einem Zeitpunkt auf, an dem das Thema Gewaltentrennung im Zusammenhang mit der Verfassungsreform heiss diskutiert wird. Im Moment untersteht die Staatsanwaltschaft dem Justizministerium, in der neuen Verfassung sollte ihr die Unabhängigkeit garantiert werden, so wie es bei der Rechtsprechung der Fall ist.

Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft nicht opportun

Nachdem die Verfassungsreform von der CSV gekippt wurde und nun nur noch einzelne Punkte reformiert werden, einigte sich die Mehrheit der Fraktionen vor kurzem darauf, dass die Staatsanwaltschaft nun doch weiterhin dem Justizministerium unterstehen soll.

Das habe immer gut funktioniert, argumentiert der CSV-Verfassungsexperte Léon Gloden. Keiner dürfe sich in einen laufenden Prozess einmischen, aber die Staatsanwaltschaft sei kein Richter, der zwischen zwei Parteien urteilen muss, sondern vertrete die Interessen der gesamten Gesellschaft. Der Justizminister müsse dort einschreiten können, wenn beispielsweise eine Welle von Verbrechen nicht untersucht wird.

Solovieff hält dagegen: "Wir sind Teil der Rechtsprechung, wir sind für die Strafverfolgung und die Anwendung der Gesetze zuständig." Wenn es bei der Änderung bleibe, liege Luxemburg weiter unter den Standards von Belgien und Frankreich und den Forderungen der Anti-Korruptionsbehörde des Europarats GRECO.