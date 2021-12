Großherzog Henri geht in seiner Weihnachtsansprache auf die rezenten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen ein und erteilt der Gewalt eine klare Absage.

Weihnachtsansprache von Großherzog Henri

"Gewalt ist nie eine Lösung"

Danielle SCHUMACHER Großherzog Henri geht in seiner Weihnachtsansprache auf die rezenten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen ein und erteilt der Gewalt eine klare Absage.

Großherzog Henri geht in seiner Weihnachtsansprache erwartungsgemäß auf die Pandemie ein. Die Gesellschaft sei auch in diesem Jahr mit enormen Herausforderungen konfrontiert gewesen. Deshalb sei es um so wichtiger, sich auf die Werte zu konzentrieren, die das Zusammenleben erst möglich machen, nämlich Hilfsbereitschaft, Mitgefühl, Solidarität und Respekt.

Die Weihnachtsansprache im Video:

Zwar habe die Wissenschaft enorme Fortschritte gemacht, doch bis die Pandemie überwunden sei, werde es noch eine ganze Weile dauern, vor allem wegen der vielen Virusvarianten: „Deshalb ist eine kollektive Anstrengung nötig, jeder von uns muss Verantwortung übernehmen“, so der Staatschef in seiner traditionellen Rede am Heiligabend.

Großherzog Henri dankte allen Menschen, die sich im Kampf gegen die Pandemie engagieren. © Maison du Grand-Duc / Sophie Margue

Er thematisierte aber auch die rezenten Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen und verurteilte kategorisch die Gewalt. In einer Demokratie habe natürlich jeder das Recht, seine Meinung zu äußern: „Doch meine Freiheit hört dort auf, wo die Freiheit des anderen beginnt.“ Und zu dieser Freiheit gehörten nun einmal auch die Gesundheit und die Sicherheit jedes einzelnen.

Man müsse mit Toleranz und Respekt mit anderen Meinungen umgehen. Und weiter: „Wir brauchen eine objektive, auf Fakten basierende Diskussion.“ Entscheidungen, die auf demokratische Art und Weise getroffen wurden, müssten auch umgesetzt werden. Demokratie bedeute, Entscheidungen der Mehrheit zu akzeptieren: „Es ist inakzeptabel, es ist der falsche Weg, wenn man mit Gewalt etwas daran ändern will. Gewalt ist nie eine Lösung und Gewalt wird in unserem Rechtsstaat nicht akzeptiert.“

Pioniergeist und Engagement beim Klimaschutz

Der Klimaschutz war ein weiteres Thema seiner Ansprache. Die schweren Überschwemmungen im Juli hätten gezeigt, wie wichtig der Klimaschutz sei. Man hätte sich vom Klima-Gipfel in Glasgow sicherlich mehr erwarten können, dennoch seien wichtige Entscheidungen getroffen worden, betont Großherzog Henri. Nun gehe es darum, diese Entscheidungen auch umzusetzen und mit Leben zu füllen. Es gehe um die Zukunft der Jugendlichen, die in den vergangenen Jahren enormen Einsatz auf dem Gebiet gezeigt hätten.

Wenn wir die Welt effizienter, sauberer, gerechter und nachhaltiger gestalten wollen, brauchen wir Pioniergeist.

Luxemburg nehme seine Verantwortung als Land sehr ernst. Man werde nach Wegen suchen, um die Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen. Initiativen aus dem Privatsektor spielen für den Großherzog dabei eine sehr wichtige Rolle: „Wenn wir die Welt effizienter, sauberer, gerechter und nachhaltiger gestalten wollen, brauchen wir Pioniergeist.“



Bekenntnis zu Europa und zum Multilateralismus

Großherzog Henri blickte aber auch über die Grenzen des Landes hinaus, denn „wir alle sitzen im gleichen Boot.“ Die Impfung sei der einzige Weg, um die Krise zu überwinden. Die Pandemie habe den Multilateralismus zwar fragiler gemacht, sie habe aber gleichzeitig gezeigt, wie wichtig die Solidarität in Europa sei. Allein könne kein Land die Krise stemmen. Daher brauche es mehr Europa, es brauche ein starkes Europa.

"Wir werden das nicht akzeptieren" Premier Bettel stellt in seiner Regierungserklärung einen nationalen Plan gegen Polarisierung und Radikalisierung in Aussicht.

Der Staatschef erinnerte in seiner Weihnachtsansprache daran, dass Luxemburg sich in der Vergangenheit stets für den Multilateralismus und für die Menschenrechte eingesetzt hat. Dieses Engagement sei nun belohnt worden, indem das Land zum ersten Mal in den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen gewählt worden sei: „Durch unsere Präsenz in dem Gremium können wir zusammen mit anderen Staaten wichtige Themen vorantreiben, etwa die Rechtstaatlichkeit und den Kampf gegen den Klimawandel und dessen Folgen für die Menschenrechte.“ Der Großherzog nannte in dem Kontext den Zugang zu sauberem Wasser und das Recht auf Gesundheit, aber auch die Frauenrechte, die der Großherzogin besonders am Herzen liegen.

Zum Schluss seiner Rede wünschte Großherzog Henri in seinem eigenen Namen, aber auch im Namen von Großherzogin Maria Teresa, von Erbgroßherzog Guillaume, von Prinzessin Stéphanie und von Prinz Charles allen Bürgern frohe Weihnachten und gutes neues Jahr. Gleich zu Beginn der Rede hatte der Staatschef sich bei all jenen Menschen bedankt, die sich „besonders einsetzen, damit wir aus dieser außergewöhnlichen Situation herausfinden“.

