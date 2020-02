Wie die Justiz mitteilt, hat die Police judiciaire vorläufige Ermittlungen in Bezug auf vermeintliche Fälle von körperlicher Gewalt eröffnet.

Gewalt am Hof: Ermittlungen lanciert

Wie die Justiz mitteilt, hat die Police judiciaire vorläufige Ermittlungen in Bezug auf vermeintliche Fälle von körperlicher Gewalt eröffnet.

(MaH) - Wie es in der am Dienstagnachmittag verschickten Pressemitteilung heißt, wurde die Police judiciaire damit beauftragt, vorläufige Ermittlungen in Bezug auf vermeintliche Fälle von körperlicher Gewalt eröffnet.

Ausschlaggebend für den Start der Ermittlungen sind Aussagen, die am 2. Februar während der Sendung Presseclub bei RTL-Radio gefallen sind. Dort waren mehrere Fälle von vermeintlicher Gewalt gegen Angestellte am großherzoglichen Hof thematisiert worden.

Laurent Mosar: "Der Hof ist kein rechtsfreier Raum" Der CSV-Deputierte reagiert am Montag auf den Waringo-Bericht. Der Regierung wirft Mosar Vogel-Strauß-Taktik vor.

Die Staatsanwaltschaft werde die Ergebnisse der Untersuchung abwarten, bevor sie über mögliche weitere Schritte entscheidet, heißt es im Schreiben abschließend.