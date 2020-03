Gesundheitspersonal muss sich melden

Die Regierung macht über govjobs.lu einen Aufruf an Gesundheitsberufler und Freiwillige sich einzuschreiben. Es wird eine sanitäre Reserve aufgebaut.

Annette WELSCH Die Regierung macht über govjobs.lu einen Aufruf an Gesundheitsberufler und Freiwillige sich einzuschreiben. Es wird eine sanitäre Reserve aufgebaut.

Luxemburg mobilisiert für die Corona-Krise. So wie Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) es am Sonntag bereits ankündigt hatte, erging am Montag der Aufruf, dass sich Professionelle, aber auch ehrenamtliche Helfer über das Portal govjobs.lu melden sollen.

Über diese Internet-Plattform soll der Aufruf an Freiwillige koordiniert erfolgen, indem gezielt der Bedarf im Gesundheits- und Pflegesektor angegeben wird. Es gibt zwei Rubriken mit jeweils einem Online-Formular, das ausgefüllt werden muss.

So sollen sich noch bis Dienstag um Mitternacht alle Gesundheitsberufler einschreiben, damit die Verwaltung der sanitären Reserve im Land optimiert werden kann. Die Einschreibung ist für alle in Luxemburg reglementierten Gesundheitsberufe obligatorisch, gilt aber nicht für noch Aktive.

30 sind dort aufgeführt, die vom Arzt über Krankenpfleger, Laboranten, Physiotherapeuten, Osteopathen bis hin zu Ernährungsberatern reichen. Angesprochen sind auch Ärzte in der Facharztausbildung, Studenten, Pensionierte und Personen im unbezahlten Urlaub.

Freiwillige Helfer für die Centres de soins avancés

Die andere Rubrik wendet sich an freiwillige Helfer aus anderen Bereichen, wobei genau beschrieben ist, für welche Arbeiten sie geeignet sein müssen. Das reicht von Putzpersonal über Verwaltungserfahrene zur Aufnahme von Patientendaten und Führen der Patientenakten in den Centres de soins avancés bis hin zu Erziehern, die im Alzheimerzentrum in Erpeldingen dringend gebraucht werden.

Es soll exklusiv die Internetplattform gouvjobs.lu zur Einschreibung verwendet werden, die vom Gesundheitsministerium und der Personalabteilung des Staatsdienstes ausgewertet wird. Es erfolgt dann ein Anruf oder eine Mail je nach Entwicklung der Situation und dem Bedarf in den verschiedenen Bereichen.

