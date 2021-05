In der vergangenen Woche setzte sich der positive Trend fort. Die Infektionszahlen sinken und die Impfkampagne kommt gut voran.

Gesundheitsministerin Lenert gibt sich optimistisch

Danielle SCHUMACHER In der vergangenen Woche setzte sich der positive Trend beim Verlauf der Pandemie fort. Die Infektionszahlen sinken und die Impfkampagne kommt gut voran.

„Die Situation stimmt mich optimistisch. Fast alle Kriterien bewegen sich in die richtige Richtung“, so das Fazit von Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am Mittwoch im Rahmen einer Pressekonferenz. Die Zahl der Neuinfektionen ging zwischen dem 10. und dem 16. Mai um 19 Prozent zurück. Nach 936 Fällen in der Vorwoche waren es diesmal nur 750.

Auch die Positivitätsrate geht weiter zurück. Insgesamt waren nur 1,52 Prozent der 49.806 durchgeführten Tests positiv (Vorwoche 1,75 Prozent). Von den Tests, die auf Grund eines ärztlichen Attests gemacht wurden, lag die Quote bei 3,51 Prozent (Vorwoche 3,91 Prozent). Der Reproduktionswert ist ebenfalls rückläufig und sank innerhalb der vergangenen Woche von 0,92 auf 0,84.

Inzidenz sinkt deutlich

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging im Beobachtungszeitraum von 147 auf 120 Fälle pro 100 000 Einwohner zurück. Die rückläufige Tendenz macht sich in allen Alterskategorien bemerkbar. Mit einem Minus von 31 Prozent fällt der Rückgang bei den über 75-Jährigen besonders deutlich aus. Allerdings sieht es auch bei den Kindern sehr gut aus. In der Alterskategorie bis 14 Jahre notierte die Santé in der vergangenen Woche einen Rückgang von 26 Prozent.

Gesundheitsministerin Lenert hofft, dass bis Anfang Juli 70 Prozent der Menschen üBer 18 Jahre mindestens einmal geimpft sind Foto: Anouk Antony

Die Analysen aus den Kläranlagen, die seit dem Beginn der Pandemie vom Forschungsinstitut Luxembourg Institut for Science and Technology (LIST) durchgeführt werden, bestätigen den allgemein positiven Trend.

In den Kliniken entspannt sich die Lage ebenfalls. Nach 56 in der Vorwoche mussten zwischen dem 10. und dem 16. Mai nur 43 Personen wegen einer Covid-Erkrankung in eine Klinik eingewiesen werden, davon wurden 29 (32) auf der Intensivstation betreut. Drei Patienten sind gestorben.

Neuer Impfrekord

Zufrieden zeigte sich die Gesundheitsministerin auch mit dem Verlauf der Impfkampagne. Zwischen dem 10. und dem 16. Mai wurden 43.646 Impfdosen verabreicht, es ist dies ein neuer Rekord. 24.462 Personen haben in der vergangenen Woche ihre erste Dosis erhalten, für 19.184 war es bereits die zweite. Bis zum 18. Mai wurden insgesamt 297.400 Dosen verabreicht. Die Impfbereitschaft liegt zurzeit bei etwa 70 Prozent.

Die Gesundheitsministerin geht davon aus, dass bis Anfang Juli insgesamt etwa 305.00 Personen zumindest einmal geimpft werden können. Sie hofft, dass bis Juli 70 Prozent der über 18-Jährigen immunisiert werden können, vorausgesetzt die Vakzine werden auch rechtzeitig geliefert.

Bislang konnten in Bezug auf die Nebenwirkungen keine Unterschiede zwischen den einzelnen Vakzinen festgestellt werden. Jean-Claude Schmit

Das ist allerdings nicht immer der Fall. So wird das neue Impfzentrum in den Messehallen in Kirchberg beispielsweise demnächst seine Tore wieder schließen müssen, weil einige Lieferzusagen nicht eingehalten wurden. Astrazeneca und Johnson & Johnson haben für den gesamten Monat Juni noch keine Zusagen gemacht.

Kaum Nebenwirkungen

Nebenwirkungen treten eher selten auf. Das geht aus den zweiten Bericht der Santé hervor. Von fast 192.000 Personen, die bislang mindestens einmal geimpft wurden, klagten lediglich 1.355 oder 0,7 Prozent über Nebenwirkungen. Von den Betroffenen hatten 87 Prozent nur sehr leichte Symptome, lediglich in 13 Prozent der Fälle wurden die Nebenwirkungen als schwer eingestuft. „Bislang konnten in Bezug auf die Nebenwirkungen keine Unterschiede zwischen den einzelnen Vakzinen festgestellt werden“, erklärte Santé-Direktor Jean-Claude Schmit in dem Zusammenhang.

Dr. Jean-Claude Schmit von der Santé betont, dass es bislang nur sehr wenige Nebenwirkungen bei den Impfungen gibt. Foto: Anouk Antony

Im Zeitraum zwischen dem 16. April und dem 14. Mai wurden dem Gesundheitsamt 230 Fälle gemeldet, darunter 168 Frauen und 57 Männer. In 178 Fällen klagten die Betroffenen allerdings nur über sehr leichte Beschwerden. 52 Fälle wurden als schwer eingestuft, davon gelten 28 als „médicalement significatif“. Das bedeutet aber nicht, dass eine ernste Gefahr für die Betroffenen bestanden hätte. So fallen beispielsweise Personen, die krank geschrieben werden, automatisch in diese Kategorie. 21 Menschen mussten nach ihrer Impfung im Krankenhaus behandelt werden. Nur in einem einzigen Fall traten lebensbedrohliche Nebenwirkungen auf, und zwar in der Folge einer schweren allergischen Reaktion.

Zwei Personen sind wenige Tage nach der Immunisierung verstorben. Dabei handelte es sich um zwei Männer mit schweren Vorerkrankungen im Alter von 88 beziehungsweise 64 Jahren. Der eine hatte das Vakzin der Firma Biontech-Pfizer erhalten, der andere war mit Astrazeneca geimpft worden. Nach eingehender Untersuchung wurde festgestellt, dass die Impfung nicht ursächlich für den Tod der beiden Männer war. Seit dem Start der Impfkampagne im Januar gab es insgesamt fünf Todesfälle, nur in einem Fall laufen weitere Untersuchungen.

