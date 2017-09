(M.G.) - Die Luxemburger Gesundheitskasse teilte am Mittwoch in einem Presseschreiben mit, dass die Zahl der Versicherten im vergangenen Jahr um 2,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sei. Damit verzeichnete die Behörde im vergangenen Jahr insgesamt 813 124 Versicherte, wovon 276 701 nicht in Luxemburg wohnten.



Auch das Arbeitspensum der Kassenmitarbeiter sei gestiegen, heißt es seitens der CNS. Im Schnitt seien im vergangenen Jahr 3 700 E-Mails und damit 1 000 Mails mehr eingegangen als 2015, schreibt die Gesundheitskasse in ihrem Jahresbericht, der bereits im Juli 2017 verabschiedet wurde.



2016 seien außerdem 669 160 Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen eingereicht und 12 892 Anträge zur Versorgung im Ausland genehmigt worden. Die 16 Zweigstellen der CNS stellten insgesamt 224 063 Schecks aus. Das waren 1,8 Prozent mehr, als noch im Vorjahr.



Rund vier Millionen Rechnungen wurden per Banküberweisung zurückerstattet. Das waren 80 000 Rechnungen mehr als 2015.