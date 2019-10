Gestern wie heute: Belgiens Könige zu Besuch in Luxemburg

Luxemburg erwartet hohen Besuch: König Philippe und Königin Mathilde von Belgien werden vom 15. bis zum 17. Oktober im Zuge eines offiziellen Staatsbesuches in Luxemburg sein.

Der letzte Staatsbesuch aus Belgien liegt mittlerweile schon rund 25 Jahre zurück. Im März 1994 stattete der damals frisch gekrönte König Albert II von Belgien zusammen mit Königin Paola Luxemburg einen zweitägigen Staatsbesuch ab - der erste und einzige ihrer Regentschaft.

Staatsbesuche sind einmalige Ereignisse: "Es gibt lediglich einen Staatsbesuch pro Herrschaft", erklärte der belgische Botschafter in Luxemburg, Jean-Louis Six, am Freitag auf einem Pressetermin.



Dass belgische Regenten kurz nach ihrem Amtsantritt nach Luxemburg reisen, hat fast schon Tradition ...