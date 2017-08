VON BÉRENGÈRE BEFFORT

Einfach ist es nicht, den schnellen Handbewegungen zu folgen. Die harmonischen Gesten und flink wechselnden Fingerpositionen haben gewiss eine Bedeutung. Nur welche? Wer noch nie mit der Gebärdensprache konfrontiert war, versucht zunächst die Haltung der Hände zu deuten. Doch es passiert viel mehr.



Anlässlich einer baldigen gesetzlichen Anerkennung der Deutschen Gebärdensprache in Luxemburg, erklärt Gebärdensprachdolmetscherin Véronique Steinmetz wie sich gehörlose und schwerhörige Personen verständigen.



Anders als eine gesprochene Sprache erfolgt die Kommunikation über umfangreiche Ausdrucksmittel. „Sie müssen den ganzen Raum rund um eine Person betrachten. Also von der Körpermitte bis über den Kopf“, erklärt Véronique Steinmetz, die für die Hörgeschädigtenberatung aus Steinsel arbeitet und öffentliche Aufträge ausübt. Die Hände und Ärme sind nur eine Komponente. Auch die Mimik, das Mundbild und die Haltung des Oberkörpers spielen eine Rolle. Selbst die Augenbrauen können Informationen liefern.



Lebendige Gesichtsausdrücke



Wird in der gesprochenen Lautsprache ein Wort besonders betont, so ist hier viel mehr der Gesichtsausdruck ausschlaggebend. Ein Fragesatz kann so mit einer bestimmten Stellung der Augenbrauen ausgedrückt werden. „Das muss man schon üben“, lacht Véronique Steinmetz. Je nach Mimik teilt eine Person also mit, wie eine Handlung erlebt wird. Zum Beispiel, wenn man ein Buch liest. „Der Geschichtsausdruck zeigt, ob das Buch interessant oder einschläfernd war“, hebt die junge Frau hervor. Wer die Sprache erlernen will, fängt also damit an, auf seine Mimik zu achten bzw. sich manches abzugewöhnen, um nicht falsch verstanden zu werden.



Ebenso wichtig ist die Position der Hände. Je nach Bewegung nach vorne oder nach hinten besagt eine Gebärde z.B. ob eine Person etwas schenkt oder geschenkt bekommt. Deshalb ist es auch so schwer, die Gebärdensprache mit Fotos zusammenzufassen. Denn die räumliche Dimension und die Bewegungen liefern wichtige Informationen.

Kaum einzelne Buchstaben



Anders als oft gedacht, werden einzelne Wörter selten buchstabiert. Die Sprache beruht, wie der Name besagt, auf Gebärden. Sprich auf einem Zusammenspiel aus Handformen, Bewegungen, Ausführungsstellen und Handstellungen, sowie dem Gesichtsausdruck. Mit Gebärden lässt sich denn alles sagen, wie die Dolmetscherin erklärt.



Das Fingeralphabet kommt nur gelegentlich zum Einsatz. „Das passiert eher für Ortsnamen oder bestimmte Fremdwörter“, so Véronique Steinmetz. Wird ein Fachbegriff oft benutzt, setzt sich meistens eine Gebärde durch. So fürs englischsprachige Wort „Workshop“. Hier macht die Dolmetscherin den ersten Buchstaben „W“ mit der Hand und fügt eine kreisartige Bewegung an. „Weil man in einem Workshop oft kreisförmig zusammensitzt“, erläutert sie.



"Danke": Die Handbewegung beginnt am Kinn und führt zur gegenüberstehenden Person, im Gesicht ist dann ein freundlicher Ausdruck zu erkennen.

Foto: Gerry Huberty

Wer genau hinsieht, glaubt auch das Wort „Gromperkichelcher“ erkennen zu können. Denn die erste Handbewegung erinnert ans Schälen einer Kartoffel. Beim Aufruf „rede mit mir“ und der Gebärde für Kommunikation wird der Austausch zwischen zwei Personen dargestellt. Insgesamt sind die Gebärden allerdings nicht leicht zu deuten. Denn die Bewegungen sind nicht instinktiv auf Sinnbilder zurückzuführen.



Eine vollwertige Sprache



Anders gesagt: Eine Gebärdensprache ist nicht das exakte Spiegelbild einer Lautsprache. Es ist eine eigenständige, vollwertige Sprache. Sie beruht auf einer eigenen Struktur, Grammatik und hat zum Teil ihre Redewendungen.



Auffällig ist allerdings: Es gibt keine einheitliche universelle Gebärdensprache. Gehörlose und hörgeschädigte Personen aus Frankreich, China oder den USA verständigen sich in den dort gängigen Gebärden, wobei auch regionale Einflüsse und Dialekte die Sprache prägen. Insgesamt soll es weltweit um die 150 verschiedene Gebärdensprachen geben.

Diese Diversität ist eine weitere Herausforderung. Véronique Steinmetz erinnert sich. Sie hat die Gebärdensprache in Österreich erlernt, was mit der deutschen Gebärdensprache nicht deckungsgleich ist: „Ich hatte am Anfang Berührungsängste. Aber eigentlich ist es schön, die Unterschiede zu erfahren.“



Luxemburg orientiert sich für seinen Teil an der deutschen Gebärdensprache (DGS) – seit mehr als 150 Jahren. Schon Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Schüler aus Luxemburg im deutschen Bad Camberg unterrichtet, als das Großherzogtum keine eigenständige Einrichtung hatte. Eine regelrechte luxemburgische Gebärdensprache hat sich allerdings nicht durchgesetzt. Viel mehr prägen lokale Bezeichnungen die Ausdrucksweise. „In Luxemburg sagen wir ,Autogarage‘ und nicht ,Werkstatt‘ und das beeinflusst die entsprechende Gebärde“, veranschaulicht die Dolmetscherin an einem Beispiel.



Falsche Annahmen



Die Gebärdensprache ist äußerst komplex. Deshalb distanzieren sich die Nutzer vom Begriff der „Zeichensprache“, weil das der Sprache nicht gerecht werde, so Steinmetz. Dass Gehörlose im Gespräch mit Hörenden alles von den Lippen ablesen können, ist ebenfalls eine nicht zutreffende Verallgemeinerung. Zum einen, weil es anstrengend ist, auf alle Mundbewegungen zu achten und diese richtig zu verstehen. Zum anderen, würden maximal 30 Prozent wahrgenommen, weil die Mundbewegungen für viele Wörter ähnlich sind. „Wörter wie ,Mutter‘ oder ,Butter‘ sind auf den Lippen nur schwer auseinanderzuhalten“, so die Mitarbeiterin der Hörgeschädigtenberatung.



Die Bezeichnung „taubstumm“ wird übrigens als Diskriminierung empfunden, denn viele Menschen mit Hörschwierigkeiten können sehr wohl sprechen. Ihre Stimme mag nur ansatzweise anders klingen. Dennoch trauen sich hörende Personen oft nicht, sich auf ein Gespräch einzulassen. Das sei schade, so Véronique Steinmetz. Denn mit einfachen Sätzen, einer deutlichen Aussprache, und dem Willen einander besser kennenzulernen könnten ungezwungen Kontakte geknüpft werden.



Xavier Bettels Spitzname



Was viele Leute auch nicht wissen: Gebärdensprachler vergeben einer vertrauten oder bekannten Person gerne eine Gebärde als Spitzname. Oft beruht diese auf physischen oder persönlichen Eigenschaften. Stellt sich Véronique Steinmetz vor, so kann sie ihren Eigennamen per Fingeralphabet buchstabieren oder ihren Spitznamen gebärden: „Ich lese gerne und habe meine Forschungsarbeit über die Gebärdensprache verfasst. So ist mein Name mit der Gebärde für Forschung verbunden.“



Sogar Premierminister Xavier Bettel hat seinen Spitznamen. Es ist eine fließende horizontale Geste, die für den Begriff „Untertitel“ steht. Brauchen die Bürger etwa Untertitel, um den Regierungschef zu verstehen? Véronique Steinmetz lacht. Als er noch Lokalpolitiker in der Hauptstadt war, habe sich Xavier Bettel für den Zugang von Gehörlosen an öffentlichen Veranstaltungen starkgemacht. Er warb für Untertitel auf den Bildschirmen, damit Menschen mit Hörschwierigkeiten an Public Viewings teilnehmen können. Die Gemeinschaft der Gebärdensprachler bedankte sich mit einem Kosenamen.



Wer sich näher für die Gebärdensprachkultur interessiert, wird also staunen: Sie hat vieles zu erzählen.

Weitere Infos zur Gebärdensprache und Hilfsangebote: