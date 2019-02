Das Gesetzesprojekt 7325 soll die Gesetzgebung rund um die luxemburgische Armee erneuern. Mahnende Worte gibt es von den Linken. Sie sehen in der Reform einen gefährlichen Paradigmenwechsel.

Gesetzesprojekt 7325: Weichen in Richtung Krieg

(Bep) - "Es ist der größte Paradigmenwechsel in der luxemburgischen Außenpolitik seit dem 2. Weltkrieg", meinte der Linken-Abgeordnete Marc Baum während einer Pressekonferenz seiner Partei am Mittwoch zum Thema Gesetzesprojekt 7325. Das vom damaligen Verteidigungsminister Etienne Schneider (LSAP) im Juni 2018 in die Chamber eingereichte Gesetz sieht eine Reform der Armee vor.

Neben einer Erhöhung des Militärbudgets und einer verbesserten Vergütung des Flugpersonals stören sich die Linken besonders an drei Änderungsvorschlägen. Zum einen soll es der Armee erleichtert werden, bei ausländischen Eingriffen eingesetzt zu werden. Im Gesetzesprojekt ist deshalb auch nicht mehr von "opérations pour le maintien de la paix" die Rede, sondern von "missions de gestion de crise". Die Armee darf an solchen Missionen teilnehmen, wenn sie bilaterale Vereinigungen mit anderen Ländern abgeschlossen hat, und nicht, wie bisher, wenn ein Mandat einer internationalen Organisation vorliegt, etwa der UNO.

Zudem werden die Bedingungen, die einen Militäreinsatz ermöglichen, weniger restriktiv. Im neuen Projekt ist nur noch die Rede von "facteurs d'instabilité". Wie genau diese definiert sind, ist nicht weiter erläutert. Schließlich werden die demokratischen Kontrollfaktoren reduziert. Ein Militäreinsatz muss zukünftig nur noch in den zuständigen Kommissionen abgesprochen werden, alle anderen Mechanismen fallen weg.

Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen

"Wir als Linke können nicht verstehen, dass es einerseits eine immer größere Friedensbewegung in Luxemburg gibt, anderseits die Regierung die Weichen in Richtung Krieg stellt", so Gary Diederich.

Auch der aktuelle Verteidigungsminister François Bausch von den Grünen gerät in die Kritik. "Vor 25 Jahren hat sich Bausch bei der Abstimmung für die Reform des Kriegsgesetzes enthalten, da ihm die Maßnahmen zu weit gingen. Heute unterstützt er das neue Gesetz", so Baum. Für den Abgeordneten steht die Reform auch nicht im Einklang mit der Außenpolitik von Jean Asselborn (LSAP): "Der Außenminister betont immer wieder, dass internationale Konflikte auf diplomatische Art und Weise und mit Hilfe von bilateralen Verträgen gelöst werden müssen."