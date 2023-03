Geschenke für Abgeordnete nur noch bis 150 Euro

Vom Regierungskabinett gutgeheißen wurde am Freitag der Verhaltenskodex für Minister. Nach einem Amt in der Regierung dürfen ehemalige Minister künftig zwei Jahre lang keinen Posten in einem Wirtschaftszweig annehmen, in dem sie ministeriell gearbeitet haben, außer es handelt sich um einen Beruf, in dem sie bereits vor ihrem politischen Amt tätig waren