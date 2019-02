Erst im zweiten Anlauf sagt Bildungsminister Claude Meisch, was es mit der vermeintlichen Fusion einzelner Strukturen in der Erwachsenenbildung auf sich hat.

Gerüchte um Fusion in der Erwachsenenbildung

Michèle GANTENBEIN Erst im zweiten Anlauf sagt Bildungsminister Claude Meisch, was es mit der vermeintlichen Fusion einzelner Strukturen in der Erwachsenenbildung auf sich hat.

Die linken Abgeordneten David Wagner und Marc Baum wollen sich nicht länger mit ausweichenden Antworten auf parlamentarische Fragen zufriedengeben. Fragen, die nicht beantwortet werden, stellen sie erneut. Damit wollen die Abgeordneten Druck auf die Regierung ausüben und sie zwingen, die Fragen ernst zu nehmen und korrekt zu beantworten.

Fusion zwischen ENAD, SFA, CNFPC und INL

Und so hat David Wagner seine Frage zu der vermeintlich geplanten Fusion zwischen der Ecole nationale des adultes (ENAD), dem Service de la formation des adultes (SFA), den Centres nationaux de la formation professionnelle continue (CNFPC) und dem Institut national des langues (INL) vom 4. Dezember 2018 am 31. Januar 2019 in erweiterter Form erneut gestellt. Sie umfasste zunächst 25 Fragen. Beim zweiten Anlauf wurden daraus 30 Fragen.

In seiner ersten Antwort räumte der zuständige Minister Claude Meisch ein, dass es zu einer internen Sitzung zwischen drei Mitarbeitern des Ministeriums gekommen, die Unterredung jedoch nicht über ein Brainstorming hinausgegangen sei. Ein „ordre de mission pour préparer une nouvelle législation en la matière“ sei nicht ausgegeben worden, so der Minister in seinem Schreiben, das alle anderen Fragen unbeantwortet ließ. Auch die eigentliche Frage, ob eine Fusion geplant sei, wurde nicht beantwortet.

Erst in seiner zweiten Antwort, die am Montag veröffentlicht wurde, spricht der Minister Klartext: Eine Fusion zwischen ENAD, SFA, CNFPC und INL ist nicht geplant. Der Minister schreibt, „... que je n’ai aucunement l’intention de voir l’ENAD, le SFA, le CNFPC et l’INL fusionner, ni maintenant, ni à l’avenir. Au contraire, ces entités autonomes devraient être développées, renforcées et valorisées, dans le cadre d’un échange structuré avec les acteurs concernés“.

Das wirft natürlich die Frage auf, warum der Minister nicht gleich beim ersten Anlauf klar geantwortet hat. Vielleicht, weil es Überlegungen in diese Richtung gab, die nun vorerst fallen gelassen wurden?

Interne Sitzung mit drei Mitarbeitern des MEN

Der Abgeordnete David Wagner berief sich in seiner Frage auf Informationen, wonach es am 8. November vergangenen Jahres, also in der Zeit, als die Vorgängerregierung nur noch geschäftsführend im Amt war, im Bildungsministerium zu einem Treffen zwischen einem hohen Beamten des Bildungsministeriums und den Direktoren der ENAD und des SFA gekommen sein soll, „dans le but de donner un ordre de mission aux deux directeurs mentionnés pour qu'ils entament les réflexions pour préparer une nouvelle législation en la matière?“

Informationen des „Luxemburger Wort“ zufolge war der Minister über die parlamentarische Frage alles andere als amused, weil sie durchblicken ließ, dass hohe Beamte den „Stillstand“ während der Koalitionsverhandlungen offenbar ausnutzten, um eine eigene politische Agenda zu verfolgen. David Wagner selbst spricht in diesem Zusammenhang von einer „Self Service“-Mentalität verschiedener hoher Beamten.

Was Wagner zur parlamentarischen Frage bewogen hat, war die Angst „im Sektor“ vor einer neuen Struktur mit einem riesigen administrativen Wasserkopf und dass es zu einer „Denaturierung“ der Arbeit in den Strukturen kommen könnte, dass also die Ausbildungen „in eine Richtung gehen könnten, die nicht mehr dem ursprünglichen Sinn und Zweck entsprechen“, so Wagner im Gespräch mit dieser Zeitung.

Der andere Grund für die parlamentarische Frage war laut Wagner die Angst „im Sektor“, führende Positionen in der neuen Struktur könnten mit Profilen besetzt werden, die nicht aus dem Bildungssystem stammen, sondern aus der Wirtschaft, mit dem Ziel, die Ausbildungen nach ihren Wünschen zu gestalten. Mit seiner Frage wollte David Wagner verhindern, dass schnell Fakten geschaffen werden, ohne die betroffenen Akteure in die Diskussion einzubinden.

Rücktritt des beigeordneten ENAD-Direktors

Der von David Wagner mit den Gerüchten um die geplante Fusion in Verbindung gebrachte Rücktritt des beigeordneten ENAD-Direktors im Dezember habe persönliche Gründe, schreibt Meisch, und sei nicht der Ausdruck einer Unzufriedenheit mit der Regierungspolitik in Sachen Erwachsenenbildung. Als Hintergrund nennt er einen Vertrauensverlust auf Direktionsebene.