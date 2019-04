Das Desinteresse an den Sozialwahlen liegt in erster Linie am Gegenstand der Wahl selbst.

Geringer Einfluss

Marc HOSCHEID Das Desinteresse an den Sozialwahlen liegt in erster Linie am Gegenstand der Wahl selbst.

Fast wie das Murmeltier grüßt auch die geringe Beteiligung an der Wahl zur CSL in regelmäßigen Abständen. Nur rund ein Drittel aller Wahlberechtigten gab seine Stimme ab. Für LCGB-Präsident Patrick Dury liegt dies an der Art des Wahlvorgangs. Gebetsmühlenartig fordert er eine Umstellung der in seinen Augen in dieser Form nicht mehr zeitgemäßen Briefwahl auf eine elektronische Variante.

Dabei ist der Grund für das Desinteresse des angeblich überforderten Arbeitnehmers ganz sicher nicht in erster Linie bei der Art des Wahlvorgangs zu suchen ...