Georges Sold als JSL-Präsident bestätigt

George Sold wurde auf ihrem Kongress von den Jungsozialisten als Vorsitzender wiedergewählt. Die JSL hat zudem für eine Statutenänderung votiert, die künftig eine paritätische Doppelspitze erlaubt.

In der Jugendherberge von Remerschen haben die luxemburgischen Jungsozialisten (JSL) am Samstag ihren Kongress abgehalten. Aus Platz- respektive Hygienegründen konnte die Presse nicht vor Ort präsent sein, sondern musste die Veranstaltung wie alle anderen Interessierten per Livestream verfolgen. In seiner Begrüßungsrede unterstrich JSL-Präsident Georges Sold, dass die Corona-Pandemie sowohl die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens aber auch der Gesellschaft aufgezeigt habe.

Er übte zudem Kritik an der Annahme des Freihandelsabkommens CETA sowie an der luxemburgischen Steuerpolitik der Vergangenheit. Sold kritisierte auch die ausufernden Mehrkosten für den Observationssatelitten LUXEOSys. „Von diesen 160 Millionen Euro könnten 6.000 Menschen ein Jahr lang leben.“

Immobilienbesitz durch Steuern unattraktiver machen

Er sprach sich zudem dafür aus über die Steuerpolitik den Besitz von mehr als drei Immobilien unattraktiver zu machen und somit den Einfluss Einzelner auf den Wohnungsmarkt zu brechen. Generalsekretär Amir Vesali plädierte seinerseits für eine Erbschaftssteuer in direkter Linie.

Die Delegierten votierten einstimmig für eine Statutenänderung, die es erlaubt, dass die JSL zukünftig von einer paritätisch besetzten Doppelspitze geführt werden kann. Wenn sich jeweils nur ein Mann und eine Frau bewerben, wird über die Doppelspitze als solche abgestimmt. Diese neue Regelung gilt ab dem kommenden Jahr. Georges Sold, der seit Januar 2019 an der Spitze der sozialistischen Jugendorganisation steht, wurde indessen für eine zweite Amtszeit auf seinem Posten bestätigt. Bei der Wahl setzte er sich mit 79 Prozent der Stimmen gegen seinen Herausforderer Andy Reiffers durch. Vesali wurde ohne Gegenkandidaten mit 83 Prozent wiedergewählt.

Auch Amir Vesali wurde in seinem Amt als Generalsekretär bestätigt. Foto: JSL

Auch Doppelspitze für die Mutterpartei ermöglichen

LSAP-Präsident Yves Cruchten erklärte, dass man derzeit an einer Statutenänderung arbeite, die es künftig allen Unterorganisationen und auch der Mutterpartei selbst ermöglichen soll, sich eine Doppelspitze zu geben.

Neben dem Wohnungsmarkt wolle er den Fokus in den kommenden Jahren auf Europa legen, dies auch vor dem Hintergrund der Grenzschließungen während der Covis-19-Pandemie sowie der rezenten Ereignisse im Flüchtlingslager Moria. Im Gegensatz zur älteren Generation sei die europäische Einheit für die Jungen eine Selbstverständlichkeit. Unter anderem deswegen wolle der die jungen Mitglieder noch stärker in die Parteiarbeit mit einbinden.

