Georges Mischo: „Viel Engagement und Idealismus“

Der Bürgermeister von Esch-Alzette, Georges Mischo, über Gewerkschaftsarbeit und die Folgen der Corona-Krise.

„Ich bin noch immer Sportlehrer und bleibe das auch, die Posten als Abgeordneter und Bürgermeister sind zeitlich begrenzt“, so der Bürgermeister von Esch/Alzette und CSV-Parlamentarier Georges Mischo auf die Frage, was Arbeit für den Einzelnen bedeutet. Er habe als Lehrer im Lyzeum immer zu seinen Schülern gesagt, dass sie das studieren sollen, was ihnen Spaß macht, auch wenn die Aussichten auf Beschäftigung auf den ersten Blick eher trüb sind.

„Wenn man ohne Lust zur Arbeit geht, kann nichts dabei rauskommen ...