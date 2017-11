(ps) - Der Generalsekretär der DP Marc Ruppert soll zurückgetreten sein. Das meldet das Nachrichtenmagazin "Paperjam" am Donnerstagnachmittag auf seiner Internetseite. Informationen zu den Gründen und zu einer eventuellen Nachfolge sind bis jetzt nicht bekannt. Marc Ruppert selbst war bis jetzt nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.



Ruppert war erst seit Dezember 2015 Generalsekretär der liberalen Partei. Der ehemalige JDL-Präsident übernahm damals den Posten von Gilles Baum und galt als politischer Senkrechtstarter. In diesem Jahr war er bei den Kommunalwahlen am 8. Oktober auf der DP-Liste der Stadt Luxemburg, wurde jedoch nicht in den Gemeinderat gewählt.