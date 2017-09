(DS) - Der Kommunalwahlkampf startet in die heiße Phase. Die Parteien bringen sich in Position, denn genau einen Monat vor dem Urnengang müssen die Listen vorliegen.



Die DP schickt am 8. Oktober 573 Kandidaten ins Rennen, in 42 Proporzgemeinden ist sie mit einer vollständigen Liste präsent. Parteipräsidentin Corinne Cahen zeigte sich am Freitag bei der Vorstellung des Rahmenwahlprogramm zufrieden, dass die Liberalen diesmal auch in Hobscheid, in Frisingen, in Lorentzweiler, in Rümelingen und in Clerf mit von der Partie sind. Unter den Kandidaten befinden sich sieben amtierende DP-Bürgermeister, 16 Schöffen und 71 Gemeinderatsmitglieder.



Sehr zufrieden ist Cahen auch, dass mehr Frauen kandidieren: "35 Prozent unserer Kandidaten sind Frauen, vier Prozent mehr als 2011", so die Parteivorsitzende. Zudem hätten sich viele junge Menschen engagiert. Unter den 573 Kandidaten sind 121 Mitglieder der Jugendorganisation JDL. Das Durchschnittsalter der Kandidaten liegt bei 42,5 Jahren.



Darüber hinaus stellen sich 49 (11,69 Prozent) Nicht-Luxemburger oder Personen mit doppelter Staatsangehörigkeit am 8. Oktober der Wahl. Auch hier gibt es ein deutliches Plus von 7,8 Prozent.



"Mat Häerz a Séil"

Den Slogan "Mat Häerz a Séil" hatte die DP bereits bei ihrem Kongress im Mai vorgestellt: "Das ist die Tinte mit der unsere Wahlprogramm geschrieben ist", erklärte die Vorsitzende weiter.



Einer der Schwerpunkte des Rahmenwahlprogramms ist die Verbesserung der Lebensqualität in den einzelnen Gemeinden. Dazu gehören u.a. eine gute und flexible Kinderbetreuung, ein modernes und den Bedürfnissen der Bürger angepasstes Angebot im öffentlichen Transport sowie eine Wohnungsbaupolitik, die es allen Bürgern ermöglicht, eine bezahlbare Unterkunft zu finden.



Bürgernähe und Transparenz



Dazu setzt die DP bei der kommunalen Verwaltung auf mehr Transparenz und Bürgernähe. So sollen die Öffnungszeiten auf die Bedürfnisse der Bürger angepasst werden und das Online-Angebot bei administrativen Prozeduren erweitert werden. Ein weiteres Schwerpunktthema ist die Umweltpolitik. Hier setzt die DP u.a. auf die energetische Sanierung der kommunalen Infrastrukturen und auf eine moderne und einfache Abfallentsorgung.



Das Rahmenwahlprogramm soll nun in den einzelnen Gemeinden mit Leben gefüllt und an die Bedingungen und an die Bedürfnisse vor Ort angepasst werden, betonten die Präsidentin Corinne Cahen, Vizepräsident Max Hahn und Generalsekretär Marc Ruppert zum Schluss der Pressekonferenz.