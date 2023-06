Politikjournalist Marc Schlammes hat aus dem Ergebnis der Gemeindewahlen einige überraschende Erkenntnisse gezogen.

Podcast Wortwechsel

Gemeindewahlen: „Parteien haben lokale Wurzeln vernachlässigt“

Die Kommunalwahlen waren der Auftakt zum Luxemburger Superwahljahr 2023. Am meisten überrascht habe ihn der Erfolg der freien Bürgerlisten, verrät der Leiter des Politikressorts im „Luxemburger Wort“, Marc Schlammes. „Deren Erfolg ist auch eine Niederlage für die traditionellen Parteien, wo irgendwie die lokale Verwurzelung im Laufe der Jahre verloren gegangen ist“, sagt Schlammes im Polit-Podcast „Wortwechsel“.



Aus Sicht der traditionellen Parteien sei es nun ratsam, schnell die lokalen Wurzeln wieder zu pflegen und verlorenes Terrain zurückzugewinnen. Zudem gelte es, in den Gemeinden, wo sie nicht vertreten sind, Aufbauarbeit zu leisten, Nachwuchsförderung zu betreiben „und nicht erst ein halbes Jahr vor den Wahlen Klinken putzen zu gehen, um Kandidaten zu finden.“

Die Grünen und der Pragmatismus

Schlammes analysiert in dem Podcast die Gründe für das Abschneiden der unterschiedlichen politischen Parteien. „Der große Verlierer unter den vier großen Parteien, das sind natürlich die Grünen“, so Schlammes. Dies habe mehrere Gründe, unter anderem auch, dass der pragmatische Ansatz zu oft verloren gegangen sei. Für die Parlamentswahlen müsse die Öko-Partei dringend eine andere Strategie entwickeln, so Schlammes.

Zufrieden mit dem Ausgang der Wahlen könnten hingegen die Liberalen sein. In Luxemburg-Stadt habe Bürgermeisterin Lydie Polfer einen großen Erfolg erzielt, indem sie die Luxemburger Wählerschaft, nicht aber die gesamte Einwohnerschaft anvisiert habe.

Die Thematisierung der Sicherheitsfrage sei klar auf die Wähler von DP und CSV ausgerichtet gewesen. Gut sei das Resultat für Premierminister Xavier Bettel: „Ganz gewiss geht er mit Rückenwind in die Chamberwahlen.“ Jedoch sei keiner der nationalen Spitzenkandidaten während der Gemeindewahlen groß in Erscheinung getreten.

